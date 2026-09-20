Впервые в мире: во время операции «Вивальди» ВСУ успешно десантировали наземные роботы в тыл врага. Видео

Третий армейский корпус ВСУ впервые в мире применил десантирование наземных роботов-камикадзе в глубокий тыл противника. Это произошло во время второго этапа военной операции "Вивальди" на Лиманском направлении.

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Об этом в Telegram сообщил Третий армейский корпус. Благодаря внезапности действий, эффективной работе РЭБ и ПВО, россияне не смогли вовремя обнаружить штурмовые группы и раскрыть замысел украинского командования.

Обходной маневр и деоккупация территорий

В ходе активных действий украинские защитники освободили населенные пункты Шандриголове и Дерилове, а также взяли под контроль Дробишево. Военные не штурмовали позиции врага "в лоб", а осуществили обходной маневр через овраги и балки с севера на юг. Этопозволило быстро продвинуться и взять под контроль еще 40 квадратных километров.

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В целом с начала операции "Вивальди" Силы обороны вернули более 125 квадратных километров украинской территории.

Параллельно с этим бойцы изолировали поле боя: разрушали переправы через Черный Жеребец, наносили удары по командным пунктам и складам боеприпасов, оставляя российские войска без резервов и связи.

Роботы идут в бой первыми

Третий армейский корпус начал второй сезон операции с десантирования наземных роботов. Тяжелые бомбардировщики третьей штурмовой авиации сбросили наземных роботов-камикадзе в глубокий тыл российских войск.

В корпусе подчеркнули, что главная цель таких технологических решений — сохранение жизней украинской пехоты. Именно поэтому на самые опасные участки сначала отправляют роботизированные системы.

В целом с начала операции за два сезона потери личного состава противника превысили 3000 человек.

Также отмечается, что Третий армейский корпус ежедневно сдерживает силы сразу трех российских армий. Действия украинских военных не позволили противнику перебросить значительные силы на Купянское направление.

В ходе операции военные действовали благодаря четкому планированию и взаимодействию между бригадами. Операция продолжается.

Напомним, потери российской армии в ходе операции "Вивальди" превысили ожидания. Украинские войска продолжают наступление на Лиманском направлении, а попытки РФ контратаковать приводят к новым потерям.

Как писал OBOZ.UA, на Лиманском направлении украинские силы могут готовить операцию по обходу и блокированию Ямполя. По оценке Ивана Яковины, освобождение города может лишить Россию возможности окружить Славянск и Краматорск с севера.

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