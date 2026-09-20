Потери РФ превышают ожидания: в ВСУ рассказали подробности операции "Вивальди"

Потери российской армии — убитые, раненые и пленные — в ходе операции "Вивальди" на Лиманском направлении превышают ожидания. Украинские военные также продолжают наступление, однако некоторые детали операции пока не раскрывают.

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Об этом заявил начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко в эфире "Суспильного", сообщает ZN.UA. Он также рассказал о тактике российских войск на Лиманском направлении и действиях украинских подразделений.

По словам военного, российские войска продолжают пытаться продвигаться в районе Славянска и Краматорска. Украинские силы в то же время работают над стабилизацией положения и созданием условий для дальнейших активных действий.

"Тактика россиян в целом не меняется — это просто мясорубные штурма, а также массовые удары по тыловым районам, особенно по населенным пунктам... крупных населенных пунктах с большим количеством местного населения, таких как Изюм, Балаклея, Славянск и, соответственно, Краматорск. Противник наносит ракетно-бомбовые удары, задействуя авиацию и применяя "Шахеды", — сказал Горбатенко.

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В то же время, по его словам, попытки российских войск противодействовать в районе Лиманского выступления не дают результата.

"Их попытки... контратаковать в районе Лиманского выступления сейчас безрезультатны, поскольку приводят лишь к большим потерям среди личного состава", – отметил военный.

Что известно об операции "Вивальди"

Горбатенко подчеркнул, что операция "Вивальди" началась не неделю назад. По его словам, она предусматривает несколько этапов, в частности подготовку, создание условий для проведения операции, непосредственные боевые действия, работу в тылу противника и усиление потенциала подчиненных подразделений.

"Противник на этом участке разбит, дезорганизован. Пытается перебросить туда для перекрытия прорыва подразделения специального назначения, просто измельчая их в мясо, не добиваясь никакого успеха", – сказал он.

Военный добавил, что украинские силы продолжают наступление.

"В течение недели мы также продолжаем продвижение. Соответственно, в ближайшее время сообщим вам о новых деталях проведения операции, а также о новых результатах, касающихся её успехов", – отметил Горбатенко.

По его словам,нынешний этап операции является лишь первым. Впереди , по словам военного, как минимум ещё три этапа.

"Это первый этап. Впереди будет ещё как минимум три, а возможно, и больше. Надеемся, мы увлечёмся этим действом. Но симфония будет, соответственно, продолжаться, и ещё впереди много приятных сюрпризов", – сказал Горбатенко.

Какие населенные пункты удалось освободить

По словам военного, украинские силы уже восстановили полный контроль над рядом населенных пунктов. Речь идет о Яровой, Новоселовке, Александровке, а также окрестностях Соснового и Коровьего Яра и селе Среднее.

"Удалось восстановить полный контроль над населёнными пунктами Яровой, Новоселовкой, Александровкой. Соответственно, также над окрестностями Соснового и Коровьего Яра. Полностью освободить удалось село Среднее. Также... также, также еще есть освобожденные, соответственно, села, но мы их не называем по той причине, что не можем позволить себе воспользоваться глупостью противника и его самообманом. Поэтому пока что кое-что мы должны держать в секрете", – рассказал он.

Отдельно Горбатенко рассказало борьбе с российскими небольшими группами, которые пытались проникать в тыл украинских подразделений. Для этого был создан координационный центр на базе отдельного разведывательного батальона, который координирует работу специальных и разведывательных подразделений.

Российские группы выявлялись с помощью беспилотников, после чего украинские военные проводили поисково-ударные операции и уничтожали их.

По словам Горбатенко, украинские силы также координируют применение беспилотников, артиллерии, авиации и ракетно-бомбовых ударов, одновременно усиливая противодействие российским средствам наблюдения, РЭБ и противовоздушной обороны.

Он подчеркнул, что из-за ограниченности людских ресурсов украинским военным важно сохранять личный состав и действовать асимметрично, используя технологические решения и новые тактики.

Потери россиян

Отдельно военный рассказал о потерях российской армии в ходе операции. По его словам, речь идет о значительном количестве убитых и раненых, а также пленных.

"Соответственно, потери врага… даже больше, чем мы заявляем, потому что нам предстоит всё ещё увидеть. Очень много противника убито, о чем мы позже расскажем, а также ранено. И большое количество взято в плен, о чем мы также позже расскажем и покажем. Сейчас мы должны держать это в секрете", – заявил Горбатенко.

Напомним, украинские военные очистили от российских войск 75 кв. км территории на Лиманском направлении и вернули под контроль 10 кв. км. Также были нанесены удары по российской логистике и уничтожено значительное количество техники и личного состава.

Как писал OBOZ.UA, в ходе операции "Вивальди" украинские силы отрезали часть российской группировки вблизи Лимана. Операция направлена, в частности, на срыв планов РФ по широкому окружению украинской обороны.

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