Зачистили 75 кв. км под Лиманом и сорвали наступление РФ: стали известны детали операции "Вивальди"

Силы обороны Украины в ходе первого этапа операции "Вивальди" очистили от российских войск 75 кв. км территории на Лиманском направлении и вернули под свой контроль 10 кв. км. Украинские военные также нанесли удары по вражеской логистике, уничтожили значительное количество техники и личного состава оккупантов.

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В результате операции российские силы лишились возможности осуществлять широкое окружение Славянска и Краматорска с севера. Подробности собрал OBOZ.UA.

Эффективность операции "Вивальди" на Лиманском направлении и ее влияние на ход боевых действий отметили аналитики Института изучения войны (ISW). 17 сентября командующий Третьим армейским корпусом ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий, сообщил, что украинская контратака к северу от Лимана сорвала планы российского командования по широкому окружению "пояса крепостей".

Российские войска планировали охватить этот оборонительный район с севера (через Лиман и Святогорск) и с юга (через Доброполье). По замыслу оккупантов, оба направления должны были соединиться в районе Барвинково в Харьковской области. Реализация такого плана создала бы условия для дальнейшего наступления и захвата значительной части Донецкой области.

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По словам Билецкого, украинские силы смогли быстро разгромить российскую группировку на северном направлении. В то же время операция "Вивальди" не завершена, а достигнутые результаты являются лишь ее начальным этапом.

Каких результатов добились украинские военные

В ходе первого этапа операции украинские военные зачистили от российских оккупантов, пытавшихся проникнуть на территорию, около 75 кв. км территории. При этом, по оценке ISW, общая площадь освобожденных и зачищенных участков составляет около 85 кв. км.

В частности, под контроль Украины было возвращено Среднее. Кроме того, российские войска были вытеснены из Новоселовки, Яровой и Александровки, а также из окрестностей Коровьего Яра.

За время первого этапа операции украинские военные уничтожили около 1500 российских военнослужащих, а также сотни единиц вражеской бронетехники и артиллерии. Кроме того, благодаря работе систем ПВО и РЭБ было нейтрализовано от 10 до 20 тысяч российских беспилотников.

В ISW отметили, что действия Украины существенно затруднили реализацию российского замысла по широкому окружению "пояса крепостей". Успехи Сил обороны лишили российские войска возможности беспрепятственно одновременно развивать наступление с севера и юго-запада.

Какой план был у России

Российское командование рассчитывало сначала захватить Лиман, после чего форсировать Северский Донец и продолжить продвижение на запад и юго-запад в направлении Славянска. Одновременно войска РФ должны были двигаться с юга через Доброполье, чтобы в районе Барвинкового соединиться с группировкой, наступавшей с севера.

Таким образом, оккупанты стремились создать условия для масштабного окружения украинской обороны вокруг Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. По оценке ISW, украинское контрнаступление на Лиманском направлении может отсрочить дальнейшее продвижение российских войск к Славянску.

Украина наносит удары по российскому тылу

Отдельным направлением операции "Вивальди" стала кампания Третьего армейского корпуса по подрыву российской логистики. На начальном этапе украинские силы наносили удары по целям на расстоянии до 50 км от линии фронта, однако впоследствии увеличили глубину поражения до 120 км.

По данным корпуса, систематические удары вынудили российские войска прекратить использование топливного трубопровода, соединявшего территорию РФ с оккупированной Луганской областью. Кроме того, часть тыловых подразделений 144-й мотострелковой дивизии была переброшена в Воронежскую область.

Находясь под постоянным обстрелом, российские войска также были вынуждены изменить систему размещения объектов обеспечения. В частности, оккупанты рассредоточили склады топлива и боеприпасов, командные пункты, узлы связи и транспорт.

По оценке ISW, российским войскам может быть сложно эффективно противодействовать таким ударам из-за ограниченных возможностей противовоздушной обороны и нехватки личного состава.

Таким образом, первый этап операции "Вивальди" не только позволил украинским войскам очистить значительную территорию к северу от Лимана, но и затруднил реализацию российского плана по окружению "пояса крепостей".

Как писал OBOZ.UA, российские военные блогеры также признали успешными контратаки Вооруженных сил Украины в районе Лимана и резко раскритиковали культуру лжи, распространившуюся среди оккупационных войск. Ситуация для войск РФ на этом участке фронта стремительно ухудшается, из-за чего им пришлось отступить с ряда передовых позиций.

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