"Откажитесь от Украины, это наша территория": почему Путин наносит удары по границе с ЕС? Жмайло объяснил логику агрессора

В течение последних недель страна-агрессор Россия значительно активизировалась на границах с Евросоюзом. Несколько ударов подряд было нанесено по Украине в непосредственной близости от польской границы. Если добавить к этому многочисленные диверсии в странах ЕС, в которых прослеживается российский след, победу на выборах ультраправых политических сил, поддерживаемых Кремлем, все пазлы складываются в одну картину: речь идет об определенном послании, которое агрессор пытается донести до партнеров Украины в Европе. Его можно сформулировать так: откажитесь от Украины, это наша зона влияния. Иначе вы будете терять ресурсы – и экономические, и политические.

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Как агрессор отреагирует на идею энергетического перемирия, предложенного США? Это зависит непосредственно от воли кремлевского диктатора Владимира Путина. Но если оно будет согласовано, крайне важно организовать эффективный мониторинг, а также позаботиться о достаточном количестве сил и средств в Украине для зеркального ответа в случае, если агрессор не соблюдет договоренности.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Трамп предложил так называемое энергетическое перемирие и одновременно обвинил Украину в том, что рост цен на дизельное топливо связан с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим объектам. Считаете ли вы, что такое перемирие вполне возможно, в частности, в период до 3 ноября, до выборов в США? Если да, как это будет выглядеть на практике и что принесет нам и врагу?

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– Во-первых, что касается роста цен на дизельное топливо в мире. Украина сейчас находится в ситуации, когда нас так же пытаются загнать в тупик. Мы защищаемся всеми доступными нам методами. Мы – страна, которая борется за выживание. Поэтому, если мир хочет влиять на ход нашей войны, он должен предоставлять нам больше ресурсов для нашего сопротивления. Это абсолютно неразрывные вещи.

Во-вторых, Соединенные Штаты Америки точно располагают всем арсеналом рычагов влияния, чтобы заставить россиян пойти на это энергетическое перемирие. От Путина лично, от его политической воли зависит, будут ли наноситься удары по объектам энергетики.

Как это контролировать? Американская и европейская разведки могут этим заниматься. Могут быть созданы совместные органы в рамках трехсторонних встреч по мирному урегулированию российско-украинской войны. Поэтому такой механизм можно также разработать.

Но самое важное – это наши возможности, в частности, возможности нашего военно-промышленного комплекса, ведь соблюдение перемирия, в первую очередь, будет зависеть от нашей способности оперативно, в случае его нарушения, наносить ответные удары по энергетике России.

То есть как бы это могло выглядеть в лучшем случае? В случае нарушения перемирия должно последовать усиление давления со стороны США на Россию, угрозы или реальное введение дополнительных санкций. Необходимо создание определенного координирующего или мониторингового органа, а также наша способность быстро реагировать в случае срыва перемирия. Но главное – поддержка западных партнеров, в том числе американцев, чтобы у нас была возможность наносить ответные удары.

Россияне в определенной степени чувствуют себя более свободно в своей логистике. Мы, в первую очередь, думая о наших гражданских лицах, о детях, стараемся максимально смягчить переход через отопительный сезон. Можно ли создать такую конструкцию? Да, создать ее можно. Но добьются ли этого американцы? К сожалению, это вызывает сомнения, учитывая ту стратегию, которую сейчас выбрала Российская Федерация.

– Но согласитесь, когда президент Соединенных Штатов говорит об украинских ударах, наносящих ущерб энергетике России и даже миру, это уже многое значит – как минимум, что эти удары очень болезненны для страны-агрессора. Считаете ли вы, что Украина должна не только поддерживать нынешний темп ударов по нефтеперерабатывающим объектам на территории РФ, но и выбирать другие объекты на территории России, которые также являются очень болезненными для агрессора?

– Мы уже наносим такие удары, но сейчас нужно понимать, что в данный момент россияне готовятся к всеобщей мобилизации. Об этом говорил генерал Павел Палиса – 300 тысяч после выборов в России до конца этого года и еще 300 тысяч в первом полугодии следующего года. Это то, чего они хотят достичь. А мы наносим удары по РФ, которые носят стратегический характер. Нам нужно сделать все, чтобы Россия подошла к этой всеобщей мобилизации в максимально разбалансированном состоянии.

В первую очередь, сломать моральный дух потенциальных мобилизованных, которых начнут призывать и отправлять на убой. А для этого граждане России должны ощутить последствия этой войны – это энергетика, это удары по логистическим складам, это дефицит топлива. Нам нужно максимально разозлить врага и таким образом сорвать его планы. Это то, чего мы добиваемся.

Да, заявление Трампа и другие заявления американцев означают, что мы достигли определенного уровня. Но мы не можем сейчас занять жесткую дипломатическую позицию и сказать "нет". Украина готова к абсолютно любым мирным инициативам, если они четко выполняются, в первую очередь, россиянами.

Мы демонстрируем гибкость в отношении различных форматов, мы готовы вести переговоры, встречаться. Зеленский летал в Турцию тогда, когда туда не прилетел Путин. Но с 2022 года все мирные инициативы проваливались, хотя ко всем мы, соответственно, точно были готовы.

Поэтому наша война на данный момент продолжается по нашему плану, а этот дипломатический трек идет параллельно. Когда уже появятся реальные договоренности, какие-то очерченные рамки, тогда, соответственно, и будет приниматься решение. Сейчас это пока лишь заявления, идеи. Украина с радостью их приветствует и включается в этот процесс.

– Вражеские реактивные дроны и баллистика – это то, что для нас сейчас является самой большой проблемой. Очень оптимистично звучат заявления со стороны президента, со стороны руководства страны, со стороны отечественных производителей оружия. В частности, в компании Fire Point пообещали обеспечить нашу противоракетную защиту не за месяцы, а за недели. Каков ваш прогноз? Можем ли мы надеяться на то, что к началу отопительного сезона в Украине будет больше средств защиты от этих средств противника?

– Что касается противобаллистической защиты, то нам до сих пор помогает программа PURL. Но поставки по этой программе исчисляются несколькими десятками средств, в то время как Россия только за июль использовала для ударов по нашей инфраструктуре примерно 200 ракет. Поэтому это несопоставимо.

Что касается программы Fire Point, то здесь нужно делать различие. Есть ракета FP-7 – это баллистическая ракета для наземных ударов, а есть ракета FP-7Х – это именно та ракета, которая в рамках программы "Фрея" должна создать противобаллистический щит. Поэтому здесь нужно разобраться, о какой именно ракете идет речь – о той, которая будет наносить удары на расстоянии 200 км по баллистической траектории, чтобы очищать оккупированные и приграничные территории, или именно о системе ПВО. Процесс производства баллистических ракет пытаются максимально ускорить, именно поэтому все детали не раскрываются.

Что касается реактивных дронов, то сейчас прорабатываются различные варианты. Прежде всего, это дроны-перехватчики, которые можно быстрее создать с интеграцией искусственного интеллекта и техническими усовершенствованиями, позволяющими определять траекторию реактивного "Шахеда" и, грубо говоря, встречать его в точке пересечения, ведь скорость дронов такова, что пока не позволяет нашим дронам-перехватчикам их догонять, хотя работы в этом направлении продолжаются.

Сейчас Россия понимает, что мы сбиваем эти реактивные дроны в основном теми средствами, которыми мы сбиваем крылатые ракеты. К счастью, они у нас есть. Это и американские Hawk, ветераны войны во Вьетнаме, это и наши С-300, и даже расконсервированные старые советские системы, усовершенствованные нашими специалистами, С-125, С-200 также демонстрируют свою эффективность.

Недавно мы общались с бойцами отдельной президентской бригады – они рассказали, что сбили его с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Не помню, была ли это советская "Игла" или американский Stinger, но суть проблемы заключается в том, что время на реагирование и принятие решения составляет от четырёх до шести секунд.

Поэтому Украина в вопросе защиты от реактивных дронов движется по нескольким направлениям: в частности, ведется разработка дронов-перехватчиков, а также совершенствование работы мобильных огневых групп, чтобы они были оснащены ПЗРК. Также речь идет о новых разработках, новых комплексах, которые включали бы в себя платформы, и противоракетное, и зенитное вооружение, чтобы составлять все эти "конструкторы" из различных типов боеприпасов. Собственно, в этом направлении и развиваются наши разработки.

– Россия нанесла удар по поезду всего в 2 км от польской границы; до этого были и другие вражеские удары вблизи границ. Является ли это признаком того, что враг совершенно открыто угрожает странам Европы? И можно ли сказать, что именно благодаря таким шагам Европа активизирует свою помощь нашей стране?

– Прежде всего, сегодня (15 сентября. – Ред.) канцлер Германии Мерц сделал заявление о том, что помощь Украине будет усилена. Также прозвучало заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в котором он отметил, что Путин ошибается, полагая, что Европа откажется от поддержки Украины. Заявления сделали также министр обороны Германии Писториус и даже претенденты на президентское кресло во Франции Габриэль Атталь и Эдуард Филипп. То есть все заявления прозвучали.

Но в чём заключается расчёт России? Она прямо заявляет, что является "собирателем земель Советского Союза". И это очень четкий сигнал Европе: откажитесь от Украины, это наша территория. Мы будем наносить удары по пограничным пунктам, мы будем угрожать вашим делегациям. Прекращайте приезжать сюда и создавать в отдельные дни "ПВО" над Киевом. Мы будем устраивать диверсии на территории Европы, будем совершать хакерские атаки. Будем поддерживать и вкладывать деньги в такие политические силы, как AfD, чтобы вы понимали: любая военная риторика – это нагрузка на бюджет и, соответственно, сокращение социальных выплат и недовольство ваших граждан. Из-за этого вы будете терять власть и ресурсы, пока не откажетесь от поддержки Украины.

Итак, это часть российской стратегии. Россияне искренне верят, что смогут достичь этого результата.

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