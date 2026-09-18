Враг ударил КАБами по многоэтажкам в Сумах: двое погибших, семеро пострадавших, среди них – девочка. Фото

В Сумах вечером в пятницу, 18 сентября, раздались взрывы. Российская армия сбросила на город и окрестности управляемые авиационные бомбы; одно из попаданий пришлось по многоэтажному жилому дому. Известно, что пострадали по меньшей мере семь человек, двое погибли.

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Обстрел подтвердил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Около 21:45 на своем Telegram-канале он заявил: по предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

На местах вражеских ударов начали работу экстренные службы.

Глава МВА Сергей Кривошеенко позже сообщил, что страна-агрессор применила шесть или семь КАБов. В результате одного из взрывов поражена жилая застройка в Ковпаковском районе. Там повреждены как минимум четыре многоэтажки.

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По состоянию на 22:10, ранения получили пять жителей, в том числе один ребенок. "Медики оказывают всю необходимую помощь", – заверил и.о. городского головы, секретарь Сумского горсовета Артем Кобзар.

Около 22:40 появились новые данные. Два человека погибли, еще семеро получили ранения (среди них 13-летняя девочка). Трое потерпевших – в тяжелом состоянии.

Как писал OBOZ.UA:

– 9 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по торговому центру в Сумах. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые (в том числе дети). Вечером следующего дня, 10 сентября, российские террористы совершили повторный удар по ТРЦ.

– Из-за целенаправленной атаки на торгово-развлекательный центр в Сумах погибли Таисия Москвитина и Максим Максименко. Жизнь молодых 21-летних людей только начиналась. Девушка училась в мединституте, а парень был выпускником факультета пищевых технологий местного аграрного университета.

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