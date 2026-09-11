'Жизнь только начиналась': появились подробности о 21-летних парне и девушке, погибших в результате удара РФ по Сумам. Фото

В результате целенаправленной атаки российских военных на торгово-развлекательный центр в Сумах погибли Таисия Москвина и Максим Максименко. Жизнь молодых 21-летних людей только начиналась.

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Девушка училась в мединституте, а парень был выпускником факультета пищевых технологий местного аграрного университета. Об этом сообщили глава Недригайловской общины Константин Волков и студенческое самоуправление Сумского государственного университета.

Россия унесла жизни молодых людей

"Мы потеряли двух человек, которые были частью студенческого сообщества – Таисию Москвитину, студентку медицинского института СумГУ, и Максима Максименко, выпускника факультета пищевых технологий СНАУ. Это трудно принять, и невозможно выразить словами ту боль, которую сейчас переживают их родные и близкие", – говорится в сообщении студенческого ректората СумГУ.

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По словам Константина Волкова, погибшая была девушкой его племянника Назара.

"Я много раз видел их вместе – Назара и Таю. Всегда рядом. Вчера российская реактивная ракета-шахед унесла ее жизнь. Вместе с ней погиб их друг Максим. Ему тоже было 21 год", – написал чиновник.

Во время взрыва возлюбленный девушки находился рядом. Он сам получил осколочные ранения в шею и живот, однако даже после этого продолжал помогать друзьям.

Глава Недригайловской общины подчеркнул, что ему неоднократно приходилось приезжать на места российских ударов и видеть разрушенные дома и людей, лишившихся имущества. В такие моменты он пытался убедить пострадавших, что самое главное – это жизнь, а разрушенное имущество со временем можно восстановить.

Торговые центры отстроят, кафе снова откроются, автомобили отремонтируют, а город постепенно вернется к привычной жизни. Люди вернутся на улицы, "но уже не те".

"Тая останется в памяти Назара, ее родителей, родных, друзей. Максим – в памяти своих близких. Им было всего по 21 году. Жизнь только начиналась", – отмечается в сообщении.

Что предшествовало

Вечером в среду, 9 сентября, российская оккупационная армия нанесла удар по торговому центру в Сумах. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые, в том числе дети. Оккупанты направили на торговый центр реактивный дрон.

Вечером следующего дня россияне продолжили наносить удары беспилотниками по ТРЦ в Сумах. В результате вражеской атаки в торгово-развлекательном центре возникли пожары. Послеповторного удара, к счастью, погибших и раненых нет.

Как писал OBOZ.UA, 10 сентября российские войска атаковали Павлоград Днепропетровской области. В результате удара погибли четыре человека. Известно о как минимум 67 раненых, среди них 8 детей.

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