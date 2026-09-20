Яковина: начинается одна из решающих битв войны, ВСУ могут отрезать Ямполь

На Лиманском направлении украинские военные продолжают наступление на позиции российских войск, которые на отдельных участках отступают. Журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина считает, что украинские силы могут готовить операцию по обходу и блокированию Ямполя, а борьба за этот город может стать одной из решающих битв войны.

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Об этом Яковина рассказал в видео на YouTube. Он отметил, что украинские военные скрывают свои планы и расположение подразделений, поэтому при анализе ситуации приходится ориентироваться преимущественно на западных OSINT-аналитиков, которые используют спутниковые снимки, а также на карты российских военных блогеров.

ВСУ могут обойти Ямполь с фланга и тыла

По данным западных источников, украинские войска форсировали реку Жеребец как минимум в двух местах — возле Невского и Заречного. Северное направление, по словам Яковины, ужепозволяет украинским силам продвигаться на территорию Луганской области.

В то же время обозреватель обратил особое внимание на прорыв возле Заречного. По его мнению, целью этого продвижения может быть не просто проникновение вглубь территории, контролируемой Россией, а обход главной российской базы в этом районе — Ямполя — с фланга и с тыла.

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"Судя по всему, его цель — не просто зайти как можно глубже на территорию, контролируемую россиянами, а обойти с фланга и с тыла главную российскую базу во всем этом регионе — город Ямполь", — сказал Яковина.

По его словам, именно из Ямполя в течение последних месяцев российские войска наносили удары в направлении Лимана и Святогорска. Если ВСУ удастся освободить город, Россия может лишиться возможности окружить Славянск и Краматорск с севера.

Для восстановления этого направления российским войскам, как считает обозреватель, пришлось бы вновь форсировать Жеребец, захватывать Ямполь, создавать там базу снабжения, после чего снова пытаться продвигаться к Лиману, Святогорску, а затем форсировать Северский Донец.

"Это задача на несколько лет, если она вообще осуществима в принципе. То есть Ямполь — это ключ ко всему", — заявил Яковина.

Он отдельно обратил внимание на географию района. Ямполь расположен на правом, западном берегу Жеребца. Если предположение Яковины относительно замысла ВСУ верно, украинские силы могут обойти город по левому берегу реки, чтобы взять его в блокаду и отрезать от основных российских сил.

На это, по словам обозревателя, также может указывать украинская атака вдоль Северского Донца с запада на восток – по южному флангу Ямполя. В случае успеха российские войска в городе могут оказаться окруженными, а с юга, востока и севера их будут прикрывать реки Северский Донец и Жеребец.

"Россияне любой ценой хотят удержать город"

Яковина также сослался на сообщение российского военного блогера "Рыбаря", который описывает ситуацию на Лиманском направлении как сложную. По его данным, украинские формирования атакуют через лесные массивы в районе Дибровы в направлении Ямполя.

"На Лиманском направлении обстановка остается сложной. Украинские формирования наступают через лесные массивы в районе Дибровы в сторону Ямполя", — процитировал Яковина сообщение "Рыбаря".

Российский блогер также сообщал о "все большем ухудшении обстановки", а к северу от Ямполя, по его словам, ситуация также остается напряженной.

По мнению Яковины, это может свидетельствовать о хаосе в российских войсках в районе города и опасениях его окружения. Он предположил, что управление подразделениями могло быть существенно нарушено, часть военных отступает, а остальные действуют фактически самостоятельно.

В то же время обозреватель предупредил, что делать окончательные выводы о планах украинского и российского командования исключительно на основании карт OSINT-аналитиков неправильно. Он подчеркнул, что может ошибаться, однако считает, что ВСУ могут быть нацелены именно на освобождение Ямполя.

"Ямполь мог бы полностью снять угрозу окружения Славянска и Краматорска россиянами", — отметил Яковина.

По его словам, Россия пытается любой ценой удержать город, поскольку его потеря может осложнить дальнейшие планы российских войск на Донбассе. Именно этим он объясняет сообщения российских Z-каналов о возобновлении так называемых "мясных штурмов".

"Командиры бросают в топку всех, кто у них есть под рукой, лишь бы хоть немного отодвинуть ВСУ от Ямполя", – сказал обозреватель.

Яковина считает, что сейчас на этом направлении может развернуться одно из главных и решающих сражений этой войны. При этом он отметил, что для ВСУ эта борьба не будет легкой, поскольку, по его мнению, Кремль может бросить на это направление резервы из-за важности Ямполя.

"Если ВСУ все-таки смогут освободить Ямполь, Россия лишится всех практических шансов на захват Донбасса и на победу в войне", — заявил Яковина.

На Купянском направлении ситуация также обостряется

Обозреватель отметил, что последствия ослабления российских сил могут быть заметны и на соседних участках фронта. Он обратил внимание на сообщение "Рыбаря" о ситуации на северном фланге Купянского направления, где украинские силы ведут наступление на рубеже Дворичное – Западное.

Яковинасвязывает это, в частности, с действиями 3-го армейского корпуса, который, по его словам, разгромил 20-ю и 25-ю армии РФ под Лиманом. Из-за отступления российских войск могут обнажаться фланги соседних подразделений.

"Россияне, отступая, обнажают фланги своих соседей и справа, и слева", — отметил обозреватель.

Он также обратил внимание на российский плацдарм к западу от реки Оскил. "Рыбарь" писал, что российские военные пытаются удержать его, тогда как украинские силы якобы пытаются разделить плацдарм.

По словам Яковины, фактически российский плацдарм уже разделен на северную и южную части, что, как он утверждает, отражено на карте DeepState. Южная часть, по его словам, оказалась отрезанной от снабжения, из-за чего украинские военные постепенно её уничтожают.

Обозреватель отметил, что российское командование ранее возлагало большие надежды на этот плацдарм. Если его ликвидировать, считает Яковина, российская стратегия на Купянском направлении потерпит серьезную неудачу.

Он также упомянул о предстоящей первой годовщине заявления Владимира Путина о якобы захвате Купянска. По словам Яковины, город фактически не был взят российскими войсками, а теперь Россия пытается вернуть контроль над частью территорий вокруг него.

Что происходит с "Рубиконом"

Отдельно Яковина проанализировал ситуацию вокруг российского подразделения операторов БПЛА "Рубикон". 3-й армейский корпус сообщил, что в рамках наступательной операции "Вивальди" украинские военные вывели из строя систему управления подразделением, уничтожили его логистику, склады боеприпасов, точки взлета дронов и опытных операторов.

По приведенной им информации, из-за потерь личного состава и техники, а также проблем, созданных украинскими средствами РЭБ и ПВО, российские военные начали покидать позиции, бросая имущество. Чтобы сохранить остатки подразделения, российское командование решило перебросить "Рубикон" на другое направление.

Яковина заявил, что склонен доверять этой информации, поскольку, по его словам, 3-й армейский корпус обычно скорее преуменьшает свои достижения, чем преувеличивает их.

Обозреватель подчеркнул, что это имеет особое значение, поскольку "Рубикон" считался для российской армии своеобразной "пожарной командой", которую перебрасывали на самые сложные участки фронта. По словам Яковины, подразделение было хорошо оснащено, а его бойцы обладали значительным опытом.

Однако на этот раз, как считает обозреватель, российская схема не сработала.

"Вместо того чтобы спасти ситуацию на фронте, россиянам пришлось срочно спасать свой элитный отряд. Система, при которой появление "Рубикона" гарантирует успех, больше не работает", — заявил Яковина.

Яковина заявил о возможной мобилизации в России

Отдельно обозреватель обратил внимание на возможность новой мобилизации в России. Он отметил, что российские власти публично отрицают её проведение, однако, по его мнению, ситуация на фронте может свидетельствовать об обратном.

Яковина сослался на Bloomberg, который со ссылкой на документы сообщал об опасениях российской элиты относительно возможной мобилизации после очередных выборов.

По его словам, чиновники в Кремле якобы советуют друзьям и родственникам в ближайшие месяцы покинуть Россию и ищут возможности открыть банковские счета за рубежом. Аналогично, по утверждению обозревателя, могут действовать сотрудники пунктов набора в российскую армию.

"Путин может делать любые заявления, но если эта публика начала готовить родственников и советует им покинуть РФ, значит, мобилизация будет", — сказал Яковина.

Еще одним косвенным доказательством возможной подготовки к мобилизации он назвал ситуацию с проектом российского бюджета на следующий год. По словам обозревателя, обычно он обнародуется в конце августа – начале сентября, однако в этом году документ по состоянию на середину сентября остается засекреченным.

В то же время Путин заявил, что одним из главных приоритетов бюджета будут расходы на оборону. Яковина предположил, что причиной секретности может быть заложение в документ расходов на возможную мобилизацию, в частности на военкоматы, обучение и размещение мобилизованных.

В заключение обозреватель провел параллель с 2022 годом. По его словам, предыдущую мобилизацию в России объявили именно тогда, когда ВСУ начали вытеснять российские войска из районов Ямполя, Лимана и Купянска.

"Как только пройдут так называемые выборы, думаю, придется ожидать мобилизацию в довольно крупных масштабах. В прошлый раз мобилизацию объявили именно тогда, когда ВСУ начали вытеснять россиян именно из тех же мест: из-под Ямполя, из-под Лимана, из-под Купянска", – резюмировал Яковина.

Напомним, операция "Вивальди" вблизи Лимана сорвала попытку российских войск осуществить широкое окружение украинского "пояса крепостей". По данным ISW, российские войска планировали захватить Лиман, форсировать Северский Донец и продвигаться в направлении Славянска.

Как писал OBOZ.UA, Третий армейский корпус показал первые кадры операции "Вивальди", снятые украинскими военными на камеры GoPro. В корпусе рассказали о масштабной зачистке территории от российской инфильтрации и деоккупации населенных пунктов на севере Донецкой области.

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