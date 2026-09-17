Контрнаступление корпуса Билецкого в районе Лимана срывает планы войск Путина: The Guardian и ISW отметили важность операции. Карта

Третий армейский корпус ВСУ под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого проводит контрнаступательную операцию "Вивальди" против российских войск вблизи Лимана в Донецкой области. Украинские силы уже зачистили от российских диверсантов значительную территорию, а операция сорвала попытку оккупантов осуществить широкое окружение украинского "пояса крепостей".

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Об этом сообщают The Guardian и американский Институт изучения войны (ISW). Билецкий заявил, что украинские подразделения очистили от российских диверсантов около 75 кв. км территории.

Что известно об операции "Вивальди"

По словам Билецкого, Третий армейский корпус начал наступательную операцию "Вивальди" вблизи Лимана в Донецкой области.

Билецкий сообщил, что украинские военные в ходе операции очистили от российских диверсантов территорию площадью около 75 кв. км. При этом карта DeepState показала небольшое продвижение украинских войск к северу от Лимана.

По данным ISW, бригадный генерал Андрей Билецкий также сообщил об освобождении или зачистке в общей сложности 85 кв. км территории. В частности, речь идет об освобождении Среднего, а также о зачистке от российских войск Новоселовки, Яровой, Александровки и окрестностей Коровьего Яра.

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Командир Третьего армейского корпуса подчеркнул, что успехи, достигнутые украинскими войсками, являются лишь первым этапом операции "Вивальди". По его словам, украинские силы продолжат проведение операции.

The Guardian отмечает, что эти успехи в Донецкой области дополняют украинское контрнаступление, которое ранее в этом году проходило на юго-востоке страны. Тогда Украина заявляла о возвращении более 700 кв. км территории.

Кроме того, неделю назад военные аналитики сообщали, что этот же корпус отразил российский выступ площадью более 200 кв. км вблизи Лимана.

Как операция срывает планы РФ

В ISW заявили, что операция "Вивальди", которую проводит корпус Билецкого, сорвала попытку российских войск осуществить широкое окружение украинского "пояса крепостей". Под ним аналитики подразумевают систему обороны вокруг Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки.

Успехи украинских сил к северу от Лимана сделали неосуществимым российский план окружить этот оборонительный район одновременно с севера и юго-запада. Российские войска планировали захватить Лиман, форсировать Северский Донец и продвигаться на запад и юго-запад в направлении Славянска.

"Операция Украины "Вивальди" достигла оперативно значимой цели, сорвав попытку России осуществить широкое окружение украинского "пояса крепостей", — подчеркнули аналитики.

По оценке ISW, украинское контрнаступление также может отсрочить наступление российских оккупантов на Славянск. Аналитики обратили внимание, что это признал и связанный с Кремлем российский военный блогер. По его словам, после успехов украинских войск северный фланг российской группировки стал уязвимым для контратак и ударов по логистике.

В ISW также отметили, что ситуация для российских войск на этом участке продолжает ухудшаться. Геолоцированные кадры и сообщения российских источников, по оценке аналитиков, свидетельствуют о том, что украинские силы могли продвинуться дальше, чем сообщал Билецкий. Российские источники также начинают признавать успехи Украины.

Российские войска обстреливают украинские позиции в Колодязе к северо-востоку от Лимана из ствольной артиллерии, что подтверждается геолокализованными кадрами. В ISW также обратили внимание на сообщения российских военных блогеров о попытках РФ вытеснить украинские силы из Колодязя. Аналитики назвали это косвенным признанием того, что украинские силы, вероятно, освободили Колодязь.

Удары по российской логистике

Важной составляющей операции стала кампания Третьего корпуса против российской логистики. Украинские силы сначала наносили удары на глубине до 50 км от линии фронта, а впоследствии расширили зону поражения до 120 км.

По данным корпуса, эти удары вынудили российские войска прекратить использование топливного трубопровода из России в оккупированную Луганскую область. Также часть тыловых подразделений 144-й мотострелковой дивизии была передислоцирована в Воронежскую область.

Кроме того, российские войска были вынуждены рассеять склады топлива и боеприпасов, узлы связи, командные пункты и транспорт.

Аналитики ISW считают, что российским войскам будет сложно защищаться от таких ударов из-за нехватки средств противовоздушной обороны и личного состава.

Напомним, Третий армейский корпус показал первые кадры операции "Вивальди", снятые украинскими военными на камеры GoPro. В корпусе рассказали о масштабной зачистке территории от российской инфильтрации и деоккупации населенных пунктов на севере Донецкой области.

Как писал OBOZ.UA, российские военные блогеры признавали успешные контратаки ВСУ в районе Лимана. Они также сообщали о проблемах российских войск на этом направлении.

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