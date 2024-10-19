Глава МИД Франции в Киеве анонсировал передачу Украине самолетов Mirage 2000

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Украину и анонсировал передачу истребителей Mirage 2000. По его словам, украинские Воздушные силы получат первую партию боевых самолетов уже в следующем году.

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Также министр добавил, что Франция возьмет на себя обучение пилотов для этих самолетов. Об этом Жан-Ноэль Барро заявил во время пресс-конференции после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале 2025 года. Какое именно количество истребителей получит украинская армия, министр не уточнил.

В то же время он добавил, что Франция стала первой страной, которая занимается подготовкой целой украинской бригады. Глава МИД отметил, что Париж также прикладывает усилия, чтобы помочь ремонтировать оборудование и технику в Украине.

"Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолетов", – заявил глава МИД Франции.

Модификация Mirage 2000-5, обещанная Украине, была обновлена в конце 90-х годов. Она имеет улучшенный радар для отслеживания целей и перехватывает сверхзвуковые цели на больших высотах.

Впоследствии в Mirage 2000-5 добавили оборудование для ударов по земле, что позволяет сбрасывать бомбы и применять ракеты "воздух – земля" типа Storm Shadow и SCALP.

В общем истребитель Mirage 2000-5 оснащен следующими ракетами:

– "воздух – воздух" MICA с дальностью до 80 км и инфракрасной или радиолокационной головкой самонаведения;

– противокорабельная Exocet с дальностью до 50-70 км в зависимости от высоты полета;

– "воздух – земля" SCALP с дальностью до 500 км без экспортных ограничений;

– противорадиолокационная AS37 Armat с дальностью до 120 км.

Радиолокационная станция истребителя позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 130 км. Она может одновременно сопровождать до 8 целей и вести огонь по 4 из них. Производителем РЛС для Mirage 2000-5 является компания Thales.

Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что уже в следующем году Воздушные силы ВСУ могут получить партию французских истребителей Mirage 2000.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине многоцелевые самолеты-истребители Mirage 2000-5. Также страна-партнер будет учить украинских пилотов, планируется, что программа подготовки завершится к концу 2024 года.

Как писал OBOZ.UA, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что у нашей страны уже есть договоренности о передаче в будущем Migare 2000, продолжаются переговоры о Gripen и Eurofighter.

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