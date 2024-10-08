Во Франции уточнили, когда Украине предоставят истребители Mirage 2000: подготовка пилотов продолжается

Уже в следующем году Воздушные силы ВСУ могут получить очередную партию западных истребителей. Речь идет о французских Mirage 2000.

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По предварительным данным, доставка самолетов запланирована на первый квартал 2025 года. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Глава французского оборонного ведомства рассказал, что украинские пилоты и механики продолжают подготовку. Также он уточнил, что Украина может рассчитывать на французские истребители в начале следующего года.

Лекорню подчеркнул, что многоцелевые истребители четвёртого поколения, которые передадут Украине, будут оснащены новой техникой. В частности, на самолеты установят систему воздушно-наземного боя и радиоэлектронную защиту.

Модификация Mirage 2000-5, обещанная Украине, была обновлена в конце 90-х годов. Она имеет улучшенный радар для отслеживания целей и перехватывает сверхзвуковые цели на больших высотах.

Впоследствии в Mirage 2000-5 добавили оборудование для ударов по земле, что позволяет сбрасывать бомбы и применять ракеты "воздух – земля" типа Storm Shadow и SCALP.

В общем истребитель Mirage 2000-5 оснащен следующими ракетами:

– "воздух – воздух" MICA с дальностью до 80 км и инфракрасной или радиолокационной головкой самонаведения;

– противокорабельная Exocet с дальностью до 50-70 км в зависимости от высоты полета;

– "воздух – земля" SCALP с дальностью до 500 км без экспортных ограничений;

– противорадиолокационная AS37 Armat с дальностью до 120 км.

Радиолокационная станция истребителя позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 130 км. Она может одновременно сопровождать до 8 целей и вести огонь по 4 из них. Производителем РЛС для Mirage 2000-5 является компания Thales.

Напомним, президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине многоцелевые самолеты-истребители Mirage 2000-5. Также страна-партнер будет учить украинских пилотов, планируется, что программа подготовки завершится к концу 2024 года.

Как писал OBOZ.UA, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что у нашей страны уже есть договоренности о передаче в будущем Migare 2000, продолжаются переговоры о Gripen и Eurofighter.

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