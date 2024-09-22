Истребителей будет больше: Умеров рассказал, какие типы самолетов, кроме F-16, может получить Украина

Хотя Украина уже получила истребители F-16, их немного. Для достижения преимущества над врагом в воздухе требуется гораздо большее количество самолетов. И их будет больше, причем не только F-16, передача которых нам только началась.

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Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он добавил, что хотя потребность Украины партнерам известна, переговоры с союзниками по количеству авиационных бригад и самолетов продолжаются непрерывно.

"Уже есть договоренности о передаче F-16 и Migare. Продолжаются переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon. Скоро будут результаты, которые мы сможем анонсировать", – уточнил министр обороны.

В настоящее время страна-агрессор в воздухе в разы превышает Украину, когда против десятков украинских самолетов Россия использует до 300 своих самолетов и вертолетов. Это создает серьезный вызов украинским военным, говорит Умеров.

Поэтому министрр отмечает важность масштабирования переговоров с партнерами по увеличению авиации.

"В прошлом году мы фокусировались на тренировке пилотов, получении платформ и развитии инфраструктуры. В этом году мы работаем над тем, чтобы достичь преимущества в небе", – подчеркнул Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания уже до конца текущего года передаст Воздушным силам ВС Украины следующую партию самолетов F-16. Количество, как и конкретные сроки, не разглашается, но в целом это государство пообещало предоставить защитникам нашей страны 19 самолетов.

Ранее Рустем Умеров после телефонного разговора с румынским коллегой Анджелом Тилваром сказал, что в нашем небе станет больше истребителей F-16. Группа пилотов ВСУ уже проходит подготовку в Румынии.

Напомним также, что Нидерланды в последний пакет военной помощи внесли запчасти и другие ремонтные и расходные материалы именно для F-16. Также в списке были ракеты класса "воздух – воздух", боекомплект указанных самолетов.

Тем временем $300 млрд центробанка РФ остаются заблокированными на счетах Запада. Как подсчитал OBOZ.UA, этой суммы хватило бы на закупку 10 тыс. отремонтированных и модернизированных самолетов F-16 – всех существующих сегодня в мире.

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