Ракеты и запчасти для F-16: Нидерланды передали Украине новую партию оборудования

В новом пакете военной помощи Украине Нидерланды предоставляют запчасти и другие ремонтные и расходные материалы для переданных Вооруженным силам истребителей F-16. Также в этом пакете Нидерланды дают ракеты класса "воздух-воздух".

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Об этом на заседании Контактной группы по обороне Украины заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Он подчеркнул, что указанными ракетами "истребители могут защищать воздушное пространство Украины", но отказался уточнить тип ракет.

По словам чиновника, общее количество, тип ракет и даже общая сумма стоимости пакета не называется "из-за оперативной безопасности".

"F-16 нуждаются в технической поддержке и запасных частях. Без этого они не летают. Нидерланды предоставляют Украине соответствующие материалы на 80 миллионов евро. Кроме большого количества запасных частей, будут предоставлены генераторы, небольшие транспортные средства, основные расходные материалы для обслуживания истребителей, специализированные инструменты и стремянки. А предоставленными ракетами класса "воздух-воздух" можно очистить украинский воздух от самолетов противника", – сказал Рубен Брекельманс.

Дата поставки всего указанного также не была уведомлена "из соображений оперативной безопасности". Минобороны Нидерландов лишь уточнило, что пакет будет передан "как можно скорее".

Отдельно Рубен Брекельманс напомнил, что Нидерланды присоединились к Коалиции "дроны для Украины". Он отметил, что в фонд закупки беспилотников Нидерланды добавляют дополнительные 125 миллионов евро.

Как сообщал OBOZ.UA, на встрече в формате "Рамштайн" также было объявлено, что Германия с другими партнерами передаст для ВСУ еще 77 танков Leopard 1A5 и 12 гаубиц Panzerhaubitz 2000 на сумму 150 млн евро. Представители ФРГ уточнили, что сделают это как можно скорее.

В свою очередь, Великобритания готовится передать ВСУ 650 легких многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missile – общая стоимость помощи, которая поможет защитить Украину от ракетных и дроновых атак России, составляет 213 млн долларов.

В США также объявили о дополнительном пакете военной помощи Украине на 250 млн. и еще более 200 млн. долларов на приобретение критически важных компонентов, чтобы позволить Украине производить БПЛА и системы электронной борьбы.

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