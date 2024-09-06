Зеленский может приехать лично: чего ждать Украине от нового "Рамштайна" и какие вопросы будут в центре внимания

В Германии 6 сентября снова собираются страны, входящие в Контактную группу по обороне Украины. На 24-ю встречу в формате "Рамштайн", как ожидается, лично прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

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Уже традиционно в центре внимания партнеров будет усиление украинской ПВО, однако глава государства будет поднимать и другой важный вопрос: отмену ограничений, установленных союзниками в отношении применения западных вооружений для поражения целей на территории РФ. Чего ждать Украине от очередного "Рамштайна" – разбирался OBOZ.UA.

Зеленский на встрече в формате "Рамштайн": с какой целью президент едет в Германию

О том, что на встрече в формате "Рамштайн" 6 сентября ожидают Зеленского, сообщило, в частности, издание Spiegel.

Необходимость непосредственного участия главы государства в заседании коалиции, объединившей более 50 стран вокруг помощи Украине, обусловлена сразу несколькими факторами. Так, Зеленский хочет лично обратиться к партнерам с просьбой продолжать поставки оружия для отражения российского вторжения. Особенно остро сейчас стоят вопросы поставок ракет большой дальности и дополнительных систем противовоздушной обороны.

Чтобы убедить партнеров, отмечает Spiegel, Зеленский лично расскажет им, насколько серьезна ситуация, которая сейчас сложилась на фронте.

В то же время, издание предполагает, что визит украинского президента сделает заседание "более политическим".

Кроме Зеленского, участие в "Рамштайне" примет министр обороны Рустем Умеров. Накануне, 5 сентября, он встречался со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, до того глава оборонного ведомства Украины посетил США.

По данным Spiegel, в ходе встречи Писториус и Умеров должны были обсудить, сможет ли Берлин собрать дополнительные пакеты вооружений в ближайшие месяцы, несмотря на ситуацию с бюджетом Германии.

Приоритет №1 – защита неба над Украиной

Ужесточение украинской системы противовоздушной обороны станет одной из главных тем очередной встречи в формате "Рамштайн". Особую остроту этот вопрос приобрел после недавних жестоких массированных ударов России по Львову, Харькову, Киеву, Кривому Рогу и Полтаве.

То, что Россия бьет по гражданскому населению и инфраструктуре, уже даже не скрывая, что делает это намеренно, снова шокировало мир. Так, президент США Джо Байден назвал последние атаки "возмутительными попытками Путина сломить волю свободного народа" и пообещал, что США и дальше "будут стоять вместе с украинцами, в частности, предоставляя системы противовоздушной обороны и все, что необходимо для защиты страны".

О том, что удары по гражданским является "целенаправленным кровопролитием" и свидетельством того, что Россия стремится "причинить как можно больше человеческих потерь и нанести масштабные разрушения" Украине, заявил и представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он подчеркнул, что Европейский Союз не отказывается от курса на усиление военной поддержки, в том числе в части передачи систем ПВО и боеприпасов. Ведь "эти поставки "укрепляют украинскую самооборону, спасают невинные жизни".

В частности, о намерениях передать Украине дополнительные комплексы ПВО объявила Германия. По словам федерального канцлера ФРК Олафа Шольца, в настоящее время правительство заказало у промышленности 17 комплексов IRIS-T разной дальности. Первые системы планируют передать в этом году, остальные – в 2025 году.

"Это еще одно доказательство того, что поддержка Украины со стороны Германии не ослабляется. Мы спланировали заранее, заключили оборонные контракты и вовремя обеспечили финансирование, чтобы Украина могла и дальше полностью на нас полагаться", – отметил Шольц во время посещения военной базы "Тонендорф" , где проходят подготовку украинские военные.

А Великобритания готовится передать Силам обороны Украины 650 легких многоцелевых ракет (LMM) для усиления противовоздушной обороны. Общая стоимость помощи, которая поможет защитить Украину от ракетных и дроновых атак России, составляет 162 млн. фунтов стерлингов ($213 млн.).

О пакете на заседании в формате "Рамштайн" 6 сентября объявит британский министр обороны Джон Хили.

"На 24-й встрече группы министр обороны озвучит непоколебимую преданность Британии Украине и будет призывать союзников продолжать поставлять Украине жизненно важное оборудование", – говорится в сообщении британского Минобороны.

Ракеты LMM британского производства универсальны и могут запускаться с различных платформ на суше, в море и в воздухе. Первая партия вооружений, как предполагается, будет передана до конца 2024 года.

Удары по территории РФ: Украина будет просить снять ограничения на применение западных вооружений

Для Украины крайне важен также вопрос о снятии ограничений, наложенных партнерами на применение западного дальнобойного оружия для поражения военных целей на территории РФ. С соответствующим призывом, как ожидается, к партнерам обратится Зеленский.

Накануне заседания глава государства назвал четыре государства, от которых фактически зависит решение по этому вопросу. Речь идет о США, Германии, Франции и Великобритании, входящих в коалицию в формате "Рамштайн".

В Вашингтоне, похоже, пока не готовы отказываться от ограничений. Как отметил 5 сентября советник Белого Дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, несмотря на то, что США осуждают российские атаки и оставляют за Украиной право на защиту, они больше "заточены" на обсуждение усиления ПВО. Позиция же в отношении ударов по территории РФ остается неизменной.

"90% самолетов, которые Россия использует для управляемых авиабомб и дальнобойных ракет, расположены за пределами 300 км от границы с Украиной. Поэтому утверждение, мол, "мы просто дадим им ATACMS и скажем хорошо" — и они смогут поразить большинство российских самолетов на авиабазах, откуда ведутся удары по Украине, — является ложным", — отметил Кирби, не упомянув, впрочем, о том, что свою авиацию РФ принялась перемещать подальше от Украины не так давно – в то время, когда Киев безуспешно просил разрешения у Белого дома поражать американским оружием военные аэродромы на территории РФ.

В то же время министр обороны Украины Умеров перед "Рамштайном" устроил небольшое "турне" и побывал в США, Германии, Франции и Британии, способных решить вопрос запрета на удары по территории РФ. Во всех четырех государствах глава оборонного ведомства провел переговоры с коллегами. Удалось ли ему убедить партнеров если не отменить, то хотя бы ослабить установленные ограничения, будет понятно уже сегодня.

Напомним, ранее в Пентагоне также озвучили позицию по ударам ATACMS по целям в РФ. Там считают, что 90% аэродромов, откуда российские самолеты запускают по Украине ракеты, недостижимы для дальнобойных ракет ATACMS, получивших Силы обороны Украины от Вашингтона. Поэтому использование этого вооружения по российским военным целям, отметили в Пентагоне, не имеет "достаточной стратегической ценности".

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