Британия передаст Украине 650 ракет ПВО на $213 млн: когда их получат ВСУ

Великобритания передаст Вооруженным силам Украины 650 легких многоцелевых ракет (Lightweight Multirole Missile – LMM) для усиления противовоздушной обороны страны. Общая стоимость помощи, которая поможет защитить Украину от ракетных и дроновых атак России, составляет 162 млн фунтов стерлингов ($213 млн).

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Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании. Пакет противовоздушной обороны будет объявлен главой ведомства Джоном Хили на встрече Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в пятницу, 6 сентября.

"На 24-й встрече группы министр обороны изложит нерушимую приверженность Великобритании Украине и призовет союзников продолжать поставлять Украине жизненно важное оборудование", – сказано в сообщении.

В британском оборонном ведомстве добавили, что в соответствии с обязательством нового правительства ускорить поставки помощи, первая партия ракет LMM должна быть доставлена ​​к концу 2024 года.

Также там отметили, что ракеты, произведенные оружейной компаний Thales на их заводе в Белфасте, являются весьма универсальными и могут запускаться с различных платформ на суше, море и в воздухе.

После незаконного вторжения России Великобритания уже предоставила Украине сотни таких ракет, которые смогли уничтожить сотни российских беспилотников и другие воздушные угрозы.

"Это новое обязательство даст важный импульс противовоздушной обороне Украины и продемонстрирует приверженность нашего нового правительства усилению поддержки Украины. В последние дни мы увидели трагическую цену неизбирательных ударов России по Полтаве и Львову. Эти новые ракеты британского производства помогут Украине защитить ее население, инфраструктуру и территорию от жестоких атак Путина", – заявил Хили.

Как сообщал OBOZ.UA, участники встречи коалиции в формате "Рамштайн", которая состоится в Германии 7 сентября, в первую очередь будут обсуждать усиление противовоздушной обороны Украины, а также возможности Коалиции воздушных сил. Кроме того, будет уделено внимание активизации оборонной промышленности стран-участниц.