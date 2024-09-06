ПВО, авиация и оборонпром: в Пентагоне назвали основные темы встречи в формате 'Рамштайн'

Участники встречи коалиции в формате "Рамштайн", которая состоится в Германии 7 сентября, в первую очередь будут обсуждать усиление противовоздушной обороны Украины, а также возможности Коалиции воздушных сил. Кроме того, будет уделено внимание активизации оборонной промышленности стран-участниц.

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Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 5 сентября. Она подчеркнула, что Украина имеет значение как для американской, так и международной безопасности".

"Ключевые аспекты заседания UDCG (Контактной группы по вопросам обороны Украины. – Ред.) будут включать усиление возможностей противовоздушной обороны Украины, обновление коалиций возможностей UDCG, включая коалицию ВВС, а также активизацию оборонно-промышленных баз стран коалиции, чтобы обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе", – отметила Сингх.

Представительница Пентагона добавила, что усилия участников Контактной группы "и дальше играют важную роль в борьбе Украины за свободу и суверенитет".

Отметим, что это будет 24 заседание Контактной группы по обороне Украины. Оно состоится в пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Накануне стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином подготовку к следующему заседанию в формате "Рамштайн". "Исходя из оперативной обстановки, мы обсудили наши неотложные военные нужды и планы на ближайшее будущее", – рассказал Умеров.

По данным издания Der Spiegel, президент Украины Владимир Зеленский может посетить следующее заседание в формате "Рамштайн". Официально поездка украинского главы не анонсировалась.

Как сообщал OBOZ.UA:

– администрация американского президента Джо Байдена направит Украине новую военную помощь. Речь идет о пакете вооружения на сумму около 125 миллионов долларов.

– Также Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него в частности вошли системы противовоздушной обороны IRIS-T, беспилотники Vector, 14 тысяч патронов калибра 155 мм и другое вооружение.