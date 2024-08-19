Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: в списке ПВО Iris-T и беспилотники

Германия в понедельник, 19 августа, объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него, в частности, вошли системы противовоздушной обороны IRIS-T и беспилотники Vector.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии. Так, новая помощь включает в себя одну систему ПВО IRIS-T SLS, которая усилит украинскую способность защиты от воздушных угроз.

Также передано 14 тысяч патронов калибра 155 мм. Среди прочего Германия предоставила 10 беспилотных надводных кораблей и 16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями.

Кроме того, в пакет вошли материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов, шесть высококачественных саперных экскаваторов и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями.

Германия также передала 55 тысяч аптечек первой помощи, 700 штурмовых винтовок MK 556, 10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами и 50 винтовок CR 308.

Видео дня

Напомним, немецкие СМИ заявили, что правительство Германии больше не будет оказывать Украине финансовую помощь. Также новые суммы не будут выделяться на военную помощь. Вся уже заявленная помощь (в том числе и в следующем году) будет выплачена, однако выделять новые средства больше не будут.

Позже в МИД Украины назвали новость о прекращении правительством Германии новой военной помощи некорректной и манипулятивной. Уровень поддержки в следующем году будет известен только после утверждения ожидаемого в ноябре бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA, страны G7 договорились о выделении 50 миллиардов долларов от доходов от замороженных российских активов для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины. Деньги будут доступны ближе к 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!