Зеленский собирается лично посетить заседание "Рамштайна" в Германии – Spiegel

На следующее заседание в формате Рамштайн, которое состоится в Германии в очном режиме, может приехать президент Украины Владимир Зеленский. Он хочет обратиться к своим западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией.

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Об этом заявило издание Der Spiegel. Официально поездка украинского главы не анонсировалась.

Журналисты назвали вероятный визит Зеленского на базу ВВС США в Рамштайне (ФРГ) неожиданным и необычным.

Личное участие президента Украины в переговорах продемонстрирует всю серьезность ситуации. Предварительно, он запросит новую военную помощь, в частности ракеты большой дальности и усиление средств противовоздушной обороны.

В мероприятии примет участие и немецкий министр обороны Борис Писториус. "Пока что в Рамштайне царит больше рабочая атмосфера, но визит Зеленского, скорее всего, придаст этому событию политическую окраску", – указали в Der Spiegel.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров уже несколько дней совершает визиты к наиболее важными союзниками Киева. Вечером 5 сентября назначены его переговоры с Писториусом в Берлине. Основное внимание, вероятно, будет уделено вопросу о том, сможет ли Германия подготовить дальнейшие пакеты помощи на ближайшие месяцы, несмотря на ограниченную бюджетную ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в Германии в пятницу, 6 сентября. В заседании примут участие представители всех 50 стран-партнеров.

– Ранее Владимир Зеленский заявил, что Запад мог бы предложить Киеву "дополнительный мощный инструмент" для борьбы с российской агрессией. Однако этот формат ни в коем случае не рассматривается как альтернатива Рамштайну.

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