Стало известно, когда состоится следующая встреча контактной группы 'Рамштайн' в очном формате

Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в Германии в эту пятницу, 6 сентября. Встреча в формате Рамштайн пройдет в очном режиме.

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Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер. По его словам, в заседании примут участие представители всех 50 стран-партнеров Украины.

"Министр Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун в четверг отбудут в авиабазу "Рамштайн" в Германии, чтобы провести очное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины уже шестого сентября", - отметил представитель оборонного ведомства США.

Это уже 24-я встреча в формате "Рамштайн".

Ожидается, что во время встречи стороны обсудят войну в Украине и дальнейшую тесную координацию со стороны международного сообщества для оказания поддержки Украине, уточнил Патрик Райдер.

Ранее министр обороны Рустем Умеров сообщал, что обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином подготовку к следующему заседанию в формате "Рамштайн" и что заседание должно состояться в сентябре.

По определению президента Украины Владимира Зеленского, какие-либо предложения от отдельных стран НАТО или даже от самого Альянса не являются альтернативой работе Контактной группы по обороне Украины, известной под названием "формат "Рамштайн". Они существуют параллельно и дают Украине новые возможности".

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты продолжат укреплять противовоздушную оборону Украины. В ближайшие недели США направят больше военной помощи Киеву.

Также США приблизились к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые смогут достигать глубины России. Тем не менее, Киев должен дождаться нескольких месяцев, поскольку американская сторона еще решает технические детали.

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