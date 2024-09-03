США близки к соглашению о ракетах большой дальности для Украины, но придется подождать – Reuters

США приблизились к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые смогут достигать глубины России. Тем не менее, Киев должен дождаться нескольких месяцев, поскольку американская сторона еще решает технические детали.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на американских официальных лиц. Ожидается, что осенью будет объявлено о включении ракет класса "воздух-поверхность" (JASSM) в новые пакеты военной помощи Украине.

Хотя три источника подтверждают, что этот вопрос активно обсуждается, окончательное решение еще не принято.

Отмечается, что ракеты JASSM могут кардинально изменить стратегическую ситуацию на фронте, они способны поражать цели на больших расстояниях, охватывая значительную часть России. Аналитики считают, что их внедрение позволит Украине отодвинуть российские позиции и склады поставок на сотни километров назад, усложняя России ведение наступательных операций и предоставляя Украине важное стратегическое преимущество.

Запущенные с северной границы Украины, эти ракеты смогут достигать российских городов, таких как Воронеж и Брянск. На юге они могут поражать военные объекты в Крыму. Ракеты JASSM способны действовать на расстоянии до 300 км и поражать до 30 авиабаз, которые Россия использует для своих атак.

Однако на данный момент JASSM интегрированы только в американские самолеты, такие как F-16, которые Украина планирует получить. Каждый F-16 может нести до двух ракет. Американское чиновник не уточнил, с какими реактивными самолетами в украинском инвентаре JASSM могли бы использоваться, но речь идет о советских реактивных самолетах МиГ-29, Су-24 и Су-27, отмечает издание.

Каждая ракета JASSM имеет боеголовку весом 450 кг и стоит около 1 миллиона долларов. Она не предназначена для пробивания укрепленных бункеров, таких как ракеты Storm Shadow и SCALP, предоставленные Украине Великобританией и Францией.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что Украина передала США список целей в России, которые она хочет поражать с помощью американских ракет ATACMS. Он надеется, что аргументы украинской стороны были услышаны.

Ранее издание Рolitico сообщило, что Украина передаст Байдену список потенциальных целей в России по ударам ATACMS. Этими ракетами можно будет атаковать объекты в РФ, если Вашингтон снимет ограничения по применению американского оружия. И Киев рассчитывает, что, показав наглядно, какие именно цели могут быть поражены, убедит американские власти пересмотреть действующие запреты.

Украинские войска уже давно получили на вооружение ракету ATACMS. Однако Соединенные Штаты до сих пор не сняли ограничения по использованию этого вооружения для ударов по российским аэродромам. В то же время аналитики подсчитали, что для результативных ударов по аэродромам Украине требуются десятки единиц ATACMS.

Ранее в Пентагоне подтвердили запрет бить ATACMS вглубь территории РФ. Причиной спикер ведомства генерал-майор Пэт Райдер в июле 2024 года называл опасения, что война может "выйти за пределы Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, на территории России расположены не менее 250 военных и военизированных объектов, которые могут поразить ракеты ATACMS. Однако США ограничивают использование этих ракет для ударов по объектам в России, позволяя применять только HIMARS.

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