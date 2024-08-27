Украина передаст Байдену список потенциальных целей в России для ударов ATACMS – Рolitico

Украинские власти намерены представить высокопоставленным должностным лицам национальной безопасности США список целей в России, для поражения которых можно применить ATACMS. Этими ракетами можно будет атаковать объекты в РФ, если Вашингтон снимет ограничения на применение американского оружия.

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Именно список с конкретными целям может помочь переубедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия в России. Об этом говорится в материале Рolitico.

Ранее Киев уже предоставлял США некоторые из потенциальных целей в России. По словам трех человек, знакомых с действиями Украины, министр обороны Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят Вашингтон и планируют представить список администрации президента Джо Байдена в ходе своих обсуждений.

В свою очередь Соединенные Штаты уже несколько месяцев заявляют, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения в войне, поскольку Россия отодвинула свои самые важные цели, включая авиацию, от границы и сделала их недосягаемыми. Однако украинская сторона определила перечень важных целей, которые можно достичь с помощью предоставленных США ракет.

Напомним, украинские войска уже давно получили на вооружение ракеты ATACMS. Однако Соединенные Штаты до сих пор не сняли ограничения на использование этого вооружения для ударов по российским аэродромам. В то же время аналитики подсчитали, что для результативных ударов по аэродромам Украине потребуется десятки единиц ATACMS.

Ранее в Пентагоне подтвердили запрет бить ATACMS вглубь территории РФ. Причиной спикер ведомства генерал-майор Пэт Райдер в июле 2024 года называл опасения, что война может "выйти за пределы Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, на территории России расположено не менее 250 военных и военизированных объектов, которые могут поразить ракеты ATACMS. Однако США ограничивают использование этих ракет для ударов по объектам в России, позволяя применять только HIMARS.

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