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Украина передаст Байдену список потенциальных целей в России для ударов ATACMS – Рolitico

Алексей Лютиков
War
2 минуты
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Украина передаст Байдену список потенциальных целей в России для ударов ATACMS – Рolitico

Украинские власти намерены представить высокопоставленным должностным лицам национальной безопасности США список целей в России, для поражения которых можно применить ATACMS. Этими ракетами можно будет атаковать объекты в РФ, если Вашингтон снимет ограничения на применение американского оружия.

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Именно список с конкретными целям может помочь переубедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия в России. Об этом говорится в материале Рolitico.

Ранее Киев уже предоставлял США некоторые из потенциальных целей в России. По словам трех человек, знакомых с действиями Украины, министр обороны Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят Вашингтон и планируют представить список администрации президента Джо Байдена в ходе своих обсуждений.

В свою очередь Соединенные Штаты уже несколько месяцев заявляют, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения в войне, поскольку Россия отодвинула свои самые важные цели, включая авиацию, от границы и сделала их недосягаемыми. Однако украинская сторона определила перечень важных целей, которые можно достичь с помощью предоставленных США ракет.

Украина передаст Байдену список потенциальных целей в России для ударов ATACMS – Рolitico

Напомним, украинские войска уже давно получили на вооружение ракеты ATACMS. Однако Соединенные Штаты до сих пор не сняли ограничения на использование этого вооружения для ударов по российским аэродромам. В то же время аналитики подсчитали, что для результативных ударов по аэродромам Украине потребуется десятки единиц ATACMS.

Ранее в Пентагоне подтвердили запрет бить ATACMS вглубь территории РФ. Причиной спикер ведомства генерал-майор Пэт Райдер в июле 2024 года называл опасения, что война может "выйти за пределы Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, на территории России расположено не менее 250 военных и военизированных объектов, которые могут поразить ракеты ATACMS. Однако США ограничивают использование этих ракет для ударов по объектам в России, позволяя применять только HIMARS.

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