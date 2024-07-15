Война не должна выйти за пределы Украины: спикер Пентагона объяснил, почему США не дают разрешение на удары ATACMS по территории РФ

В Соединенных Штатах Америки объяснили, что не дали ВСУ разрешение бить американскими ракетами ATACMS вглубь территории России из-за опасений, что война может "выйти за пределы Украины". Вашингтон не хочет видеть "непреднамеренных последствий", которые могут нанести такие удары.

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Об этом сказал спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер в интервью изданию "Голос Америки". Он напомнил, что Украина может использовать американское оружие для ответного огня и для обороны вблизи своей границы, но не может применять его для атак на большие расстояния.

"Мы не хотим видеть непреднамеренные последствия, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, с чем нам всем нужно считаться и относиться к этому очень серьезно. Однако мы никогда никоим образом не недооцениваем угрозу , которую Россия составляет для Украины", – заявил Райден.

Он подчеркнул, что Штаты продолжают работать, чтобы у Украины было все необходимое для защиты своей территории.

По словам представителя Пентагона, логика США в этом вопросе такова: есть смысл дать ВСУ возможность стрелять в ответ, если войска РФ обстреливают их через границу или формируют подразделения для совершения атак, например, на Харьков.

Однако, как отметил Райдер, есть "второстепенные и третичные последствия с точки зрения потенциальной эскалации" – если цели внутри РФ окажутся под ударами, которые не обязательно окажут стратегическое влияние или могут иметь "непредсказуемые последствия с точки зрения эскалации".

"США не находятся в состоянии войны с Россией. Мы не стремимся к конфликту с Россией, но мы полностью поддерживаем право Украины на самозащиту, и мы будем продолжать работать с Украиной, чтобы убедиться, что она сможет это сделать", – заявил он.

Накануне представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что после саммита НАТО позиция США относительно разрешения использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России не изменилась. В то же время она подчеркнула, что у Сил обороны Украины есть для таких ударов другое дальнобойное вооружение, которое было передано не Вашингтоном.

Как сообщал OBOZ.UA, советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, что под словосочетанием "удары вглубь России" Украина понимает не демонстрацию единичных взрывов в РФ, а системное разрушение российских авиабаз и военных производств. Правильная стратегия предполагает ослабление страны агрессора по трем направлениям.

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