'Речь идет не о символических вещах': в ОП объяснили, что подразумевается под 'ударами вглубь России'

Под словосочетанием "удары вглубь России" украинская сторона понимает не демонстрацию единичных взрывов в РФ, а системное разрушение прежде всего российских авиабаз и военных производств. Правильная стратегия предполагает ослабление страны агрессора по трем направлениям.

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Это в сети объяснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что "речь идет не о символических вещах".

"Это о системном разрушении прежде авиабаз, на которых базируется стратегическая авиация, которая со своей стороны наносит умышленные массированные удары по гражданскому населению и гражданским объектам Украины. Это также разрушение инфраструктуры и обеспечения войны. Это разрушение военных производств и мест накопления ресурсов", – отметил он.

По словам Подоляка, правильная стратегия предусматривает ослабление РФ по следующим направлениям:

повышение стоимости войны;

разрушение логистики и увеличение времени снабжения ресурсами и техникой;

общее сокращение ресурсности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в присутствии президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Украина имеет право "бить вглубь России".

Однако пока Соединенные Штаты Америки всего лишь обсуждают с Украиной предоставление нашим Силам обороны разрешения на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории вглубь России. Вашингтон намерен продолжать корректировать указания по использованию помощи для нашего государства.

Причем ранее советник по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не будут отменять ограничения для украинских военных на удары по территории России с использованием американского оружия. Такая политика останется в силе даже несмотря на атаку россиян на детскую больницу "Охматдет".

В свою очередь, президент Зеленский вновь призвал США снять все ограничения по ударам Украины западным оружием по военным объектам на территории России, в том числе по аэродромам. Он подчеркнул, что в таком случае Силы обороны имели бы значительные успехи.

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