США обсуждают с Украиной разрешение на применение дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, – Смит

Сейчас Соединенные Штаты Америки обсуждают с Украиной предоставление нашим Силам обороны разрешения на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории вглубь России. Вашингтон намерен продолжать корректировать указания касательно использования помощи для нашего государства.

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Об этом "Голосу Америки" сказал заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит. "Мы и дальше будем корректировать и адаптировать нашу безопасность и указания, которые мы предоставляем, основываясь на оперативных и стратегических потребностях наших партнеров в Украине", – отметил он.

Чиновник сообщил, что США тесно сотрудничают с украинскими коллегами, чтобы адаптировать и настроить помощь в сфере безопасности и руководящие принципы, предоставляемые ими вместе с этой помощью, чтобы противостоять угрозам со стороны РФ.

"Эти дискуссии продолжаются. Я не хочу "телеграфировать" какие-либо наши удары россиянам, но мы усердно работаем с Украиной над этим критическим вопросом и будем продолжать тесно сотрудничать", – сказал Смит.

Госдепартамент США сыграл важную роль в решении разрешить Украине использовать американское оружие для ударов через российскую границу. Журналисты спросили у Смита, рассматривают ли в Вашингтоне призыв президента Украины Владимир Зеленский снять все существующие ограничения на оружие большой дальности, учитывая авиаудары РФ по мирным украинцам, для которых враг использует свои более отдаленные аэродромы.

"Мы самым решительным образом осуждаем нападения России на гражданское население. Это отчасти причина, почему наш госсекретарь обнародовал заявление о том, что Россия совершила преступления против человечности в Украине. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине противостоять этим угрозам или в воздухе, или ударить по ним там, где они возникают. В определенном смысле это соответствует нашей политике", – ответил он.

Что известно об ограничениях на применение американского оружия

30 мая издание Politico сообщило, что Байден тайно дал разрешение Украине на удары американским оружием по территории РФ. Однако это разрешение касается только обороны Харькова.

А на следующий день в США официально подтвердили, что Вашингтон не возражает против использования американских вооружений для ударов по России. Толчком к изменению в установленных ранее ограничениях стало российское наступление на севере Харьковской области.

Вскоре советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан сказал, что США разрешили ВСУ наносить удары американским оружием по всем опасным для Украины объектам "в любом месте" на территории России. Теперь речь идет не только о вражеских силах на границе Харьковской области.

Однако The Washington Post пишет, что США разрешили Вооруженным силам Украины применять американское оружие на расстояние до 100 километров вглубь российской территории. Это означает, что основные аэродромы, с которых совершаются авиаудары по Украине управляемыми бомбами, не могут быть поражены.

Украинские военные выражают сомнения в реальной свободе действий, которую предусматривают заявления Пентагона и Белого дома. Даже ввиду ослабления ограничений президент США Джо Байден отказался дать зеленый свет использованию американского оружия большой дальности, такого как ATACMS, оставив Украине шанс продолжать полагаться только на собственные самодельные беспилотники для нанесения ударов в глубь России.

Как сообщал OBOZ.UA, США не будут отменять ограничения для украинских военных на удары по территории России с использованием американского оружия. Такая политика останется в силе даже несмотря на атаку россиян на детскую больницу "Охматдет", заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Президент Владимир Зеленский призвал США снять все ограничения по ударам Украины западным оружием по военным объектам на территории России, в том числе по аэродромам. Он подчеркнул, что в таком случае Силы обороны имели бы значительные успехи.

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