США еще больше смягчили ограничения на удары их оружием по РФ
США разрешили ВСУ наносить удары американским оружием по всем опасным для Украины объектам "в любом месте" на территории России. Теперь речь идет не только о вражеских силах на границе Харьковской области.
Об этом заявил советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан. Его цитирует Politico в четверг, 20 июня.
Салливан пояснил, что соглашение с Украиной об использовании американского оружия для ударов по территории России распространяется на "любое место, где российские силы пересекают границу с российской стороны на украинскую, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию".
Издание отмечает, что такой сдвиг в обмене сообщениями, который, как утверждают в Белом доме, не является изменением политики, произошел лишь через несколько недель после того, как США "тихо" дали Украине зеленый свет на нанесение ударов по территории России в ответ на атаки на Харьков. Тогда официальные лица США подчеркивали, что разрешение касается исключительно защиты Харьковской области.
С тех пор украинские силы как минимум один раз использовали американское оружие для нанесения удара по России, уничтожив цели в Белгороде и сумели сдержать российское наступление.
Но Киев и европейские союзники Украины давили на США, чтобы они еще больше ослабили ограничения, позволив Украине наносить удары по любой точке России. И сегодняшние формулировки Салливана заметно отличаются от того, что говорили официальные лица США в мае.
Так, Джейк Салливан подчеркнул, что дело не в географии, а в том, что Украина должна иметь возможность отвечать на удары по ее территории.
Он отметил, что в последние дни Россия дала понять, что в скором времени может начать наступление на Сумскую область, поэтому политика ударов будет применена и там.
"Это не о географии. Это о здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, имеет смысл позволить Украине нанести удар по силам, которые наносят удар по ней из-за границы", – подчеркнул Салливан.
Как сообщал OBOZ.UA, 30 мая издание Politico сообщило, что Байден тайно дал разрешение Украине на удары американским оружием по территории РФ. Однако это разрешение касается только обороны Харькова.
А на следующий день в США официально подтвердили, что Вашингтон не возражает против использования американских вооружений для ударов по России. Толчком к изменению в установленных ранее ограничениях стало российское наступление на севере Харьковской области.
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