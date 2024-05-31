Байден дал разрешение: в США официально подтвердили, что их оружием можно бить по РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон не возражает против использования американских вооружений для ударов по России. Изменения в установленных ранее ограничениях утвердил президент США Джо Байден, толчком для этого стало российское наступление на севере Харьковской области.

В настоящее время применять американское оружие украинские воины смогут для ударов по граничащему с Харьковщиной пограничью РФ, однако не исключено, что в будущем текущие ограничения снова будут корректироваться в соответствии с ситуацией на поле боя. Такое заявление Блинкен сделал во время пресс-конференции в Праге 31 мая.

По словам госсекретаря США, после того, как Россия начала наступление на севере Харьковской области, Киев обратился к Вашингтону с просьбой пересмотреть ограничения по применению американских вооружений для ударов по территории РФ. И Байден решил дать такое разрешение. В частности, Вашингтон не возражает против использования американских вооружений по местам скопления российских солдат вблизи границы между Украиной и РФ на территории России. Это касается российского приграничья, граничащего с Харьковщиной.

"Это дошло до президента (Джо Байдена. – Ред.), и, как вы уже слышали, он одобрил использование нашего оружия в этих целях. В дальнейшем мы будем продолжать делать то, что делали, то есть, при необходимости, адаптироваться и приспосабливаться... Мы будем обеспечивать Украину оружием, в котором она нуждается", – отметил Блинкен.

Он добавил, что подобная корректировка установленных на использование американского оружия ограничений осуществляется не впервые. Ведь раньше ограничения на поставку оружия были значительно жестче, чем сейчас.

"Наша поддержка Украины в течение этих лет подстраивалась к тому, что Украине необходимо", – заявил Блинкен.

Он также отметил, что не видит в изменении позиции Вашингтона угрозы "эскалации".

Напомним, 30 мая издание Politico сообщило, что Байден тайно дал разрешение Украине на удары американским оружием по территории РФ. Однако это разрешение касается исключительно обороны Харькова.

Издание назвало этот шаг серьезным изменением политики Белого дома по использованию Украиной оружия, полученного от США, и что подобные удары помогут украинским силам защитить второй по величине город Украины.

Впоследствии эту информацию Белый дом подтвердил в ответе на запрос "Голоса Америки", также получение разрешения прокомментировали в Офисе президента Украины.

Вскоре после того, как стало известно об изменении позиции Вашингтона, об аналогичном решении сообщили и в правительстве Германии.

Между тем, WP со ссылкой на свои источники заверило, что в США не возражают, чтобы Украина сбивала самолеты и ракеты над территорией РФ средствами ПВО, предоставленными Вашингтоном. Делать это, пишет СМИ, можно в случае, если эти цели "представляют угрозу Украине".