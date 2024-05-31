Германия разрешила Украине атаковать цели в России немецким оружием, но есть нюанс

Правительство Германии разрешило Украине атаковать цели в России немецким оружием. Однако это касается только российской территории, граничащей с Харьковской областью нашей страны.

Это в пятницу, 31 мая, подтвердил представитель правительства ФРГ и руководитель федеральной пресс-службы Штеффен Хебестрайт. "Таким образом, правительство Германии, похоже, снова следует линии правительства США", – отметил на странице в X (Twitter) проект, который отслеживает немецкую помощь Украине.

Берлин договорился с Киевом, "что поставляемое оружие будет использоваться в соответствии с международным правом", процитировало Хебестрайта издание Der Spiegel.

В контексте наступления ВС РФ на Харьковском направлении чиновник сказал: "Вместе мы убеждены, что, согласно международному праву, Украина имеет право защищаться от этих нападений".

Журналисты предположили, что Силы обороны могут использовать для защиты Харьковщины самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, РСЗО Mars II, а также зенитные системы, поставленные Германией.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 31 мая в Офисе президента Украины подтвердили, что США разрешили удары по территории страны-агрессора РФ американским оружием, но с определенными ограничениями.

– В The New York Times 31 мая сделали предположение, что первые атаки по России западным оружием для обороны Харьковской обалсти могут начаться в течение нескольких часов или дней.

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