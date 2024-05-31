Президент США Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить ограниченные удары внутри России с использованием оружия американского производства. Такие изменения в политике Белого дома могут стать новой главой в войне для Украины.

Американские чиновники ожидают, что первые атаки по территории РФ могут начаться в течение нескольких часов или дней. Об этом пишет The New York Times.

Решение Байдена, судя по всему, знаменует собой первый случай, когда американский президент допустил ограниченное военное реагирование на артиллерийские, ракетные базы и командные центры внутри границ противника, обладающего ядерным оружием.

Представители Белого дома, однако, настаивали на том, что разрешение распространялось только на то, что они охарактеризовали как акты самообороны, чтобы Украина могла защитить Харьков и область.

Но изменив свою позицию, даже ограничено, Байден явно пересек красную линию, которую он сам и провел. А представители администрации признали, что, если Россия предпримет новые атаки со своей территории за пределами Харькова, президентские ограничения могут быть подвергнуты дальнейшему ослаблению.

"Это новая реальность", – сказал один из высокопоставленных чиновников, отказавшись говорить официально, – "и, возможно, новая эра" в данной войне.

Стоит отметить, что правительство Германии также разрешило Украине атаковать цели в России немецким оружием. Однако это касается только российской территории, граничащей с Харьковской областью нашей страны.