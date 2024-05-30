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В США не против, чтобы Украина сбивала самолеты и ракеты над территорией РФ средствами ПВО, предоставленными Вашингтоном – WP

Анна Паскевич
War
2 минуты
7,8 т.
В США не против, чтобы Украина сбивала самолеты и ракеты над территорией РФ средствами ПВО, предоставленными Вашингтоном – WP

США позволяют Украине использовать передаваемые ими системы ПВО на территории РФ. Вашингтон не против, чтобы российские ракеты и истребители сбивались еще в небе над страной-агрессором, "если они представляют угрозу для Украины".

Об этом пишет американская газета The Washington Post, пересказывая пресс-конференцию государственного секретаря США Энтони Блинкена, проведенную в среду, 30 мая, в Молдове. Блинкен, в частности, заявил, что США "не поощряют и не допускают ударов за пределами Украины, но Украина, как я уже говорил ранее, должна принимать собственные решения о том, как лучше всего эффективно защитить себя".

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты "адаптировались и приспособились" к меняющимся условиям на поле боя и что, поскольку Россия применяет новую тактику "агрессии" и "эскалации", "уверены, что мы продолжим это делать".

В США не против, чтобы Украина сбивала самолеты и ракеты над территорией РФ средствами ПВО, предоставленными Вашингтоном – WP

Не существует никаких ограничений на использование Украиной средств ПВО, поставляемых США, для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины", заявил Блинкен.

В то же время The Washington Post отмечает, что официальные лица США ранее выражали обеспокоенность украинским чиновникам в связи с атаками Киева на территорию РФ, "иногда даже вмешиваясь на этапе планирования".

Так, согласно попавшему в СМИ секретному отчету Агентства нацбезопасности США, который позже был подтвержден двумя высокопоставленными украинскими военными, в преддверии годовщины войны ГУР планировала атаку на Москву.

За несколько дней официальные лица США попросили Киев отказаться от своих планов, опасаясь, что это может спровоцировать агрессивную реакцию Кремля; украинцы подчинились, согласно просочившимся документам США и словам высокопоставленных украинских чиновников, пишет газета.

А уже недавно Вашингтон возразил против атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в РФ – запрос поступил непосредственно от вице-президента Камалы Харрис к президенту Украины Владимиру Зеленскому на Мюнхенской конференции в феврале, рассказали чиновники, знакомые с этим вопросом.

Официальные лица США полагали, что эти удары повысят мировые цены на энергоносители и вызовут более агрессивные ответные меры со стороны РФ в отношении Украины.

На фоне растущей обеспокоенности по поводу продвижения РФ на поле боя Вашингтон сталкивается с давлением со стороны НАТО и нескольких ключевых европейских союзников, требующих позволить Украине использовать всю силу и номенклатуру предоставленного США оружия, говорится в статье.

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