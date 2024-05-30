В США не против, чтобы Украина сбивала самолеты и ракеты над территорией РФ средствами ПВО, предоставленными Вашингтоном – WP

США позволяют Украине использовать передаваемые ими системы ПВО на территории РФ. Вашингтон не против, чтобы российские ракеты и истребители сбивались еще в небе над страной-агрессором, "если они представляют угрозу для Украины".

Об этом пишет американская газета The Washington Post, пересказывая пресс-конференцию государственного секретаря США Энтони Блинкена, проведенную в среду, 30 мая, в Молдове. Блинкен, в частности, заявил, что США "не поощряют и не допускают ударов за пределами Украины, но Украина, как я уже говорил ранее, должна принимать собственные решения о том, как лучше всего эффективно защитить себя".

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты "адаптировались и приспособились" к меняющимся условиям на поле боя и что, поскольку Россия применяет новую тактику "агрессии" и "эскалации", "уверены, что мы продолжим это делать".

Не существует никаких ограничений на использование Украиной средств ПВО, поставляемых США, для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины", заявил Блинкен.

В то же время The Washington Post отмечает, что официальные лица США ранее выражали обеспокоенность украинским чиновникам в связи с атаками Киева на территорию РФ, "иногда даже вмешиваясь на этапе планирования".

Так, согласно попавшему в СМИ секретному отчету Агентства нацбезопасности США, который позже был подтвержден двумя высокопоставленными украинскими военными, в преддверии годовщины войны ГУР планировала атаку на Москву.

За несколько дней официальные лица США попросили Киев отказаться от своих планов, опасаясь, что это может спровоцировать агрессивную реакцию Кремля; украинцы подчинились, согласно просочившимся документам США и словам высокопоставленных украинских чиновников, пишет газета.

А уже недавно Вашингтон возразил против атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в РФ – запрос поступил непосредственно от вице-президента Камалы Харрис к президенту Украины Владимиру Зеленскому на Мюнхенской конференции в феврале, рассказали чиновники, знакомые с этим вопросом.

Официальные лица США полагали, что эти удары повысят мировые цены на энергоносители и вызовут более агрессивные ответные меры со стороны РФ в отношении Украины.

На фоне растущей обеспокоенности по поводу продвижения РФ на поле боя Вашингтон сталкивается с давлением со стороны НАТО и нескольких ключевых европейских союзников, требующих позволить Украине использовать всю силу и номенклатуру предоставленного США оружия, говорится в статье.

Дополняется...