'Украина должна решать сама': Блинкен сделал заявление об использовании американского оружия для ударов по территории РФ

Соединенные Штаты Америки не поощряют использование Украиной западного вооружения для ударов по территории страны-агрессора России. Однако Украина имеет право самостоятельно принимать решения о том, как вести войну.

Об этом сказал государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса в среду, 22 мая. Он сказал, что в Киеве сами решат, как эффективно распоряжаться оружием, которое передали США или другие государства.

Блинкен отметил, что задание США и их союзников – поставлять Украине то оружие, в котором она нуждается для отражения российского вторжения.

"Когда дело доходит до разрешения и одобрения атак за пределами Украины, мы этого не делали, но Украине придется принимать свои собственные решения, и я хочу убедиться, что она получит оборудование, необходимое ей для эффективной защиты", – добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Ряд членов Конгресса, включая главу комитета Майкла Маккола спросили у Блинкена о том, почему администрация Джо Байдена запрещает Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории РФ. Он отметил, что россияне выстраивают всю свою артиллерию и ракеты прямо через границу с Украиной, которые затем используются для атак на украинцев.

Маккол отметил, что Силы обороны Украины не могут добиться победы с теми ограничениями, которые ввел Белый дом. Он добавил, что сторонником такого запрета является советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Конгресс же в своих решениях о выделении Украине помощи никаких ограничений не устанавливал.

"И я надеюсь, что вы вернете это советнику по национальной безопасности и Совету национальной безопасности и измените это политическое решение, которое очень опасно и вредно для украинского народа", – заявил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский сказал, что не считает, что должны быть какие-то запреты на использование Украиной западного вооружения. Он объяснил, что речь идет не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России, речь идет о защите.