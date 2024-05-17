'Это защита': Зеленский высказался об использовании западного оружия на территории РФ и раскрыл главные темы переговоров с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена имел несколько важных целей. Кроме объявления нового пакета помощи на 2 млн долларов, чиновник привез в Киев предложения США о гарантиях безопасности, обсуждался также сверхважный вопрос противовоздушной обороны Украины и ее усиление.

Об этом Зеленский заявил в ходе общения с журналистами 17 мая. Глава государства также объяснил, почему считает не совсем уместными возможные запреты со стороны партнеров на удары по территории РФ.

Отвечая на вопрос о целях приезда Блинкена в Киев на днях, Зеленский подчеркнул: обсуждались сразу несколько важных тем.

"Во-первых, пакет в 2 миллиарда долларов (о его выделении Блинкен объявил на брифинге в Киеве. – Ред.). Во-вторых, предложения от США о гарантия безопасности. Драфт Договора о гарантиях безопасности уже есть. В-третьих, обсудили наше видение саммита НАТО. Они услышали наше видение, приняли эту информацию и вернутся с обратной связью", – перечислил президент.

Однако главным обсуждаемым вопросом он считает усиление противовоздушной обороны нашего государства на фоне жестоких атак РФ.

"Главный вопрос – ПВО. На какой стадии находится диалог с той или иной страной, у которой есть соответствующие системы. Где мы их видим, где партнеры их видят, когда это может быть и что для этого нужно сделать", – отметил Зеленский.

Также он прокомментировал распространенное заявление Блинкена о том, что Украина сама должна решать, наносить ли ей удары по территории РФ или нет. Его СМИ трактовали как разрешение Вашингтона на применение американского оружия для таких атак.

"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это – защита. Это так же, как превентивные санкции, о которых мы всем говорили перед полномасштабным вторжением. Это то же самое. Это предупреждение. И мало того, у них там такая же серая зона. У них там выселение людей и т. д. У них также на приграничье гражданских людей почти нет, с их стороны. По понятным причинам", – отметил Зеленский.

Напомним, вечером 16 мая в видеообращении Зеленский заявил, что военному руководству нашего государства удалось придать уверенность направлению Волчанска, но угрозы есть. По его словам, в Харьковской области продолжаются "наши контрударные действия".

Глава государства также рассказал, что 16 мая во время очередной вражеской атаки был ранен руководитель Волчанской ГВА.