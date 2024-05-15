США предоставят Украине дополнительные $2 млрд помощи, – Блинкен

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине дополнительную военную помощь в два миллиарда долларов. Частично американская помощь уже прибыла в Украину, частично она находится в пути.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в МИД Украины. В числе приоритетов он назвал не только боеприпасы, бронетехнику и ракеты, но и защиту Украины от российских атак с воздуха.

"У нас есть дополнительная помощь, которая сейчас в пути. В самом деле, некоторая помощь уже прибыла. Но сегодня я хочу добавить к этому, объявив, что мы предоставим дополнительные два миллиарда долларов финансовой и военной помощи Украине", – сказал Блинкен.

По словам чиновника, в рамках этой помощи организуют первый в своем роде фонд для оборонных предприятий. Он имеет три направления: предоставление оружия уже сейчас, инвестирование в украинскую оборонную промышленность и закупка оружия для Украины и за пределами США.

Блинкен добавил, что внимание Штатов сейчас приковано к Харьковщине, где россияне перешли в наступление. Чтобы помочь украинским воинам, Вашингтон делает все возможное, чтобы объявленная помощь прибыла на поле боя как можно быстрее.

"Мы спешим с боеприпасами, бронированными машинами, ракетами, ПВО. Стараемся ускорить их доставку на фронт, чтобы защитить солдат и гражданских. Системы ПВО, конечно, являются самым высоким приоритетом. Мы сфокусированы в наших разговорах на деталях того, что мы делаем, чтобы найти больше ПВО и доставить их в Украину Могу сказать, что для нас это насущный и приоритетный вопрос", — сказал госсекретарь США.

Напомним, ранее издание Bloomberg поделилось инсайдами по поводу того, что США рассматривают возможность предоставить Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Блинкеном в Киеве 14 мая подчеркнул, что Украина нуждается в большей системе противовоздушной обороны для защиты своих городов. В частности, он отметил, что сейчас два ЗРК Patriot необходимы для защиты Харьковщины.