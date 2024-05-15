США рассматривают возможность предоставить Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot – Bloomberg

Соединенные Штаты работают над отправкой в ​​Украину дополнительной батареи Patriot вместе с радарами. Европейские союзники Киева также прорабатывают планы предоставления ВСУ новых систем противовоздушной обороны из своих запасов.

Об этом заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированный источник. Батарея Patriot включает в себя радары, станции управления для идентификации, отслеживания и нацеливания вражеского оружия, ракетные пусковые установки и машины поддержки.

Ракеты для Patriot производятся корпорацией Lockheed Martin, а радиолокационные и наземные элементы управления – Raytheon Technologies.

Средства на эту технику, скорее всего, будут выделены из пакета помощи на общую сумму в 61 млрд долларов, одобренного Конгрессом США 23 апреля.

Передача ПВО стала одной из главных тем разговора президента Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена, который 14 мая приезжал в Киев. Глава украинского государства проинформировал Блинкена, что сейчас два ЗРК Patriot нужны для защиты Харьковщины.

Как писал OBOZ.UA, президент Польши Анджей Дуда заявил, что на сегодняшний день его страна не может предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot для защиты от российских атак. По его словам, сейчас польские военные только начали получать эти ЗРК, хотя заказаны они были 7 лет назад.

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