Дуда объяснил, почему Польша не может предоставить Украине Patriot

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на сегодняшний день его страна не может предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot для защиты от российских атак. По его словам, сейчас польские военные только начали получать эти ЗРК, хотя заказаны они были 7 лет назад.

Дуда подчеркнул, что у Польши фактически еще нет этой системы ППО на вооружении. Об этом сообщает издание PAP.

Глава польского государства объяснил, что у его страны нет возможности передать Украине ЗРК Patriot, поскольку Польша сама только начинает получать заказанные несколько лет назад зенитно-ракетные комплексы. По его словам, в страну только начинают приходить первые элементы этой системы.

"Сегодня сложно говорить о передаче Украине Patriot, когда у нас фактически еще нет этой системы в Польше, построенной для нужд собственной обороны", – заявил Дуда.

В то же время он напомнить, что именно Польша была первой страной, предоставившей Украине вооружение для сдерживания российской агрессии. Также он добавил, что его страна продолжает поддерживать Киев в военной сфере.

Кроме того, Дуда прокомментировал ситуацию на поле боя и назвал новое наступление российской армии неизбежным. По его словам, новая волна атаки РФ на Украину произойдет в ближайшие недели. Вместе с тем Дуда подчеркнул, что России нельзя позволить победить в Украине.

"Российское наступление приближается, и практически наверняка оно произойдет", – сказал Дуда, добавив, что наступление возможно в ближайшие недели.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Киеве подчеркнул, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны для защиты своих городов. В частности, он отметил, что сейчас два ЗРК Patriot нужны для защиты Харьковщины.

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала европейские страны последовать примеру Германии и поставлять Украине больше систем ПВО Patriot. Она подчеркнула, что украинцам для защиты нужно еще 5-6 систем.

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