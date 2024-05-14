'Украинцам нужно больше': в Дании сделали заявление о системах Patriot

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала европейские страны последовать примеру Германии и поставлять Украине больше систем ПВО Patriot. Она подчеркнула, что украинцам для защиты нужно еще 5-6 систем.

Такое заявление она сделала на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Стокгольме. Об этом сообщает Tagesschau.

"Нам необходимо еще пять или шесть систем Patriot", – отметила она.

По словам Фредериксен, хотя эти системы расположены в Европе, лучше, чтобы они были размещены в Украине, чем в странах НАТО.

Она подчеркнула, что боевые действия в Украине развиваются в другом направлении, и отметила, что "украинцам нужно больше", включая и боеприпасы.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский в среду, 8 мая, обсудил с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен решения, которые помогли бы ускорить передачу Украине самолетов F-16. Кроме того, Зеленский и Фредериксен обсудили совместную с партнерами работу по поставкам Украине боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией. Ее поддержка нашего государства в этом году составит не менее 1,8 млрд евро.

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