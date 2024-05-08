Зеленский обсудил с премьером Дании ускорение передачи Украине самолетов F-16: что известно

Украина ожидает поступления истребителей F-16 от западных партнеров. Об этом президент Владимир Зеленский в среду, 8 мая, поговорил с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Они обсудили решения, которые помогли бы ускорить передачу Украине самолетов F-16. Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

Также во время этого телефонного разговора поднимался вопрос укрепления украинской энергетики. Кроме того, Зеленский и Фредериксен обсудили совместную с партнерами работу по поставкам Украине боеприпасов.

Они и истребители F-16 очень нужны нашей стране, чтобы эффективнее давать отпор российской агрессии и защищать украинское небо от атак оккупантов.

"Владимир Зеленский рассказал собеседникам о комбинированном ударе, который государство-агрессор РФ нанесло по гражданским объектам Украины этой ночью, и ситуацию на передовой. Неотложная потребность Украины в усилении противовоздушной обороны – вопрос, который был отдельной частью разговоров. Президент поблагодарил за помощь нашей стране с поиском и поставкой систем ПВО", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине истребители F-16, переданные партнерами, могут появиться "после Пасхи". Конечно, это растянутое понятие; пока, исходя из заявлений союзников, предполагается, что самолеты поступят на вооружение в течение 2024 года.

– Дания поставит первые самолеты F-16 Украине уже летом 2024 года, процесс будет продолжаться и осенью. После этого отправку истребителей в нашу страну планируют начать Нидерланды.

– Бельгия начнет передавать Украине современные истребители F-16 уже в 2024 году. Соответствующее решение приняло правительство страны.

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