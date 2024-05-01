"Мы ждем": в Воздушных силах рассказали, когда Украина может получить истребители F-16

В Украине истребители F-16, переданные партнерами, могут появиться "после Пасхи". Конечно, это – растяжимое понятие; пока что, исходя из заявлений союзников, предполагается, что самолеты поступят на вооружение в течение 2024 года.

О сроках передачи нам современных боевых самолетов 1 мая в эфире "Новости Live" высказался спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш. Когда ведущий спросил, есть ли какие-то ориентиры, когда примерно F-16 начнут работать в нашей стране, военный пошутил: "Да. Есть. После Пасхи". Сказав это, майор заулыбался.

"Конечно, что мы не загадываем все сроки... Уже несколько раз менялась эта дата, поэтому мы ждем. Наша задача – уже работать с тем, что нам дадут. Мы не отвечаем за поставки непосредственно. Это уже вопрос к высшему военно-политическому руководству. Когда они зайдут в Украину, мы с вами обязательно об этом поговорим", – уточнил Евлаш.

Позже в комментарии "24 Каналу" спикер Воздушных сил объяснил свою шутку.

"Конечно, после Пасхи подразумевалось растяжимое понятие, поскольку мы ждем еще F-16 от наших стран партнеров, которые уже неоднократно отмечали, что самолеты будут в этом году", – заявил военный.

Он отметил: Воздушные силы, как и все украинцы, ожидают получения этих многоцелевых истребителей, которые значительно поддержат Силы обороны. Ведомство обязательно проинформирует о получении F-16, "как только это станет возможным", подчеркнул Евлаш.

Как писал OBOZ.UA:

– Украина имеет ряд наработок относительно того, как безопасно разместить F-16 на своей территории. Речь идет о подземных хранилищах, бункерах, на которые нужны колоссальные суммы.

– Глава Пентагона Ллойд Остин на 21-м "Рамштайне" заявил, что в 2024 году наша страна получит более эскадрильи F-16 (12 самолетов) которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

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