'Есть ряд наработок': в Воздушных силах рассказали, смогут ли защитить истребители F-16 от ударов РФ

Украина имеет ряд наработок относительно того, как безопасно разместить американские истребители F-16 на своей территории. Речь идет о подземных хранилищах, бункерах, на которые нужны колоссальные суммы.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона 29 апреля. "Есть ряд наработок, как можно будет безопасно разместить F-16 в Украине, чтобы они могли эффективно выполнять задачи и защищать наше воздушное пространство", – сказал он.

Спикер добавил, что после передачи F-16 украинские защитники смогут проводить различные операции по отражению воздушных атак и нанесению ударов по врагу, однако для этого необходимо "правильно подготовить место их базирования".

"Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать", – пояснил Евлаш.

По словам спикера Воздушных сил, планируется рассредоточенное размещение на разных типах взлетных полос, где оккупантам будет сложно обнаружить украинские самолеты.

Для этого, в частности, будет применяться набор разных мер, чтобы сбить врага с толку.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава Пентагона Ллойд Остин на 21-м "Рамштайне" заявил, что в 2024 году Украина получит более эскадрильи F-16 (12 самолетов) которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом. В Минобороны Украины заявляли, что ВСУ в целом необходимо две-три эскадрильи современных истребителей.

– В Дании пообещали поставить Украине первые F-16 летом 2024 года, хотя ранее планировалось сделать это еще к Новому году.

– В Бельгии заявили, что точные сроки поставок F-16 пока не известны, но передать первые самолеты намерены в течение текущего года.

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