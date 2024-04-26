Вместе с пилотами и прислугой: Остин сказал, сколько самолетов F-16 получит Украина в 2024 году

В течение 2024 года Украина получит больше эскадрильи американских истребителей F-16. Они будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на 21-м заседании в формате "Рамштайн" 26 апреля. "В этом году в Украину начнут прибывать больше эскадрильи F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, умудренными членами этой Контактной группы", – сказал он.

Остин добавил, что украинская армия также нуждается в большем количестве артиллерии и бронетехники.

"Украине также нужно больше артиллерии и бронетехники, чтобы защитить граждан и вернуть территории. И мы приложим к этому усилия", – заявил глава Пентагона.

Как известно, в Украине эскадрилья состоит из 12 самолетов, но в других странах количество может быть больше.

В Минобороны Украины ранее заявляли, что Вооруженным силам необходимо две-три эскадрильи F-16.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля стартовал 21-й "Рамштайн" в формате онлайн. Его открыл президент Украины Владимир Зеленский обращением к участникам встречи. Глава Пентагона Ллойд Остин в своей речи заявил, что главным приоритетом встречи будет усиление украинской ПВО.

Ранее стало известно, что четыре пилота ВСУ начали во Франции подготовку к обучению на F-16. Перед началом тренировок украинцы должны должны "налетать" не менее 80 часов на тренажерах.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщал, что пилоты, находящиеся на обучении с F-16, перешли с первого этапа ко второму – они завершили обучение в Британии и начали новый этап во Франции.

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