Учеба на F-16: украинские пилоты начали курс во Франции

Четыре пилота Вооруженных Сил Украины начали во Франции подготовку к учебе по управлению современными американскими истребителями F-16, которые вскоре должна получить страна. Перед началом тренировок на F-16 украинцы должны будут налетать не менее 80 часов на тренажерах.

Об этом в среду, 24 апреля, сообщило издание BFMTV. Париж на данный момент не будет предоставлять истребители, но уже участвует в подготовке десяти украинских пилотов, отобранных Генеральным штабом ВСУ.

Пилотам, как пишут журналисты, от 20 до 22 лет. Шестеро из них все еще проходят обучение в Великобритании, чтобы овладеть английским языком, основным языком для пилотов НАТО, и изучить основы аэронавтики.

Остальные четверо свободно владеют языком и имеют небольшой опыт управления гражданскими или учебными самолетами на учебно-тренировочном самолете L39 ВВС Украины.

В настоящее время украинские военные находятся на авиабазе на юго-западе Франции, чтобы научиться воздушному бою. Их будут обучать так же, как французских пилотов ВВС или морской авиации, но в два раза быстрее. Занятия будут проходить на тренажерах, а также на самолетах Alpha Jets, которые были выведены из эксплуатации и заменены новыми Pilatus PC-21.

Перед обучением на F-16 пилотам-студентам придется налетать 80 часов. Около сорока самолетов было предоставлено инструкторам для обучения приемам воздушного боя.

Как отмечается, после этого периода подготовки, который будет длиться около шести месяцев, пилоты пересядут на F-16 в США или в одной из европейских стран. Технические команды, включая механиков, скорее всего, будут учиться в Штатах.

В целом, как отмечает BFMTV, экипажи будут готовы не раньше конца года или даже в начале 2025-го. Это время также пригодится для производства вооружения, которым оснащают истребители.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал, что пилоты, находящиеся на обучении работе на истребителях F-16, перешли с первого этапа ко второму. Они завершили обучение в Великобритании и начали новый этап во Франции.

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