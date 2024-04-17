'Обучение продолжается постоянно': в ВС сказали, когда украинские пилоты сядут за штурвал F-16

Украинские пилоты, находящиеся на обучении работе на истребителях F-16, перешли с первого этапа ко второму. Они завершили обучение в Великобритании и начали новый этап во Франции.

По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша, всего запланировано три этапа. Первый, "наземный" курс – теория, тренажеры и английский – был именно в Британии. Второй курс во Франции – это уже практические навыки работы на "схожих легкомоторных аппаратах", где украинцы будут уже летать.

Последний этап обучения будет в США, где уже на боевых F-16 украинцы овладеют навыками реальных действий. Речь идет о борьбе с малозаметными целями и другими задачами, которые будут ставить перед ними в Украине.

Евлаш уточнил, что Украина использует все возможности, которые нам предоставили наши партнеры, участвующие в воздушной коалиции. Этот процесс не прекращался и не прекращается.

"Постоянно учатся люди, постоянно проходят подготовку, и в дальнейшем они уже здесь, в Украине, будут учить и наших побратимов, коллег, которые также будут помогать им в их непростом деле", – сказал Евлаш.

Он также отметил, что пока не разглашаются ни конкретные сроки обучения, ни сроки передачи истребителей Украине, потому что "враг также следит за новостями" и такую информацию ему предоставлять бессмысленно.

Как сообщал OBOZ.UA, вышеупомянутые пилоты не единственные, кто овладевает за рубежом американскими истребителями. В США и Дании также завершается обучение украинских пилотов. Сейчас они уже отрабатывают задачи, которые перед ними будут стоять в Украине – прежде всего, удары по "Шахедам" и ракетам.

Украина уже очень долго находится в ожидании западных истребителей F-16. Эти самолеты могут существенно помочь украинским защитникам на фронте и обеспечить выполнение многочисленных задач в воздухе.

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