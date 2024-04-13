F-16 могут изменить правила игры на фронте: в ВС ВСУ объяснили, почему эти истребители так желательны для Украины

На сегодняшний день Украина находится в ожидании западных истребителей F-16. Эти самолеты могут существенно помочь украинским защитникам на фронте.

Также F-16 обеспечат выполнение множества задач в воздухе. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ майор Илья Евлаш.

По его словам, многоцелевые истребители F-16 помогут выполнять задачи не только в воздушном пространстве Украины, но и помогут пехотинцам, которые сейчас держат оборону на востоке и юге.

"Эти самолеты могут бороться как с малозаметными целями, как "шахеды", крылатыми управляемыми авиационными ракетами, так и будут влиять на авиацию врага, что позволит легче дышать нашей пехоте", – заявил Евлаш.

Кроме того, он добавил, что долгожданные истребители F-16 будут выполнять задачи не только по поддержке пехоты. По его словам, эти самолеты также помогут больше работать украинской армейской авиации.

Сейчас армейская авиация иногда даже вынуждена отказываться от выполнения задач, потому что на вражеской территории могут находиться Су-34 или Су-35. Поэтому появление F-16 на поле боя станет серьезным усилением обороноспособности Украины.

Напомним, Норвегия получила разрешение от Соединенных Штатов Америки на передачу Украине 22 истребителей F-16. Однако не все из них исправны.

Ранее сообщалось, что Украина получит первые истребители F-16 уже в первой половине этого года. Сначала прибудут самолеты от Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, в США и Дании завершается обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Сейчас они уже отрабатывают задачи, которые перед ними будут стоять в Украине.

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