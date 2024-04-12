США разрешили Норвегии передать Украине более 20 истребителей F-16, но есть нюанс: СМИ узнали детали

Норвегия получила разрешение от Соединенных Штатов Америки на передачу Украине 22 истребителей F-16. Однако, не все из них исправны.

Об этом сообщило издание Nettavisen. По данным журналистов, Осло после разрешения Вашингтона готовится передать Киеву также двигатели к самолетам, вспомогательные материалы, тренажеры, запчасти и другое соответствующее оборудование.

СМИ пишет, что пригодными для полета могут быть 12 норвежских F-16, которые государство планировало продать американской компании Draken International в рамках подписанного еще в 2021 году контракта.

Nettavisen отмечает, что остальные истребители могут использоваться для запчастей и ремонта других самолетов.

"Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, вместо этого будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее заявила, что ее страна планирует передать Украине всего 24 истребителя F-16. Украинские военные получат их после того, как завершат всю необходимую подготовку.

Ранее сообщалось, что Украина получит первые истребители F-16 уже в первой половине этого года. Сначала прибудут самолеты от Дании.

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