Нидерланды передадут Украине 24 истребителя F-16: министр обороны раскрыла детали

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна планирует передать Украине всего 24 истребителя F-16. Украинские военные получат их после того, как завершат всю необходимую подготовку.

Также должна быть подготовлена соответствующая инфраструктура. Об этом она сказала в интервью украинским СМИ.

"В общей сложности мы собираемся передать 24 истребителя F-16. Они будут переданы Украине, как только все будет готово. Этот момент зависит от подготовки украинских пилотов и технического персонала, а также, конечно, от инфраструктуры", – отметила Оллонгрен.

По ее словам, эта передача является результатом совместных усилий Украины, Нидерландов, Дании, Соединенных Штатов и других стран.

Оллонгрен добавила, что это сложный и сложный процесс, но это точно произойдет.

"Наша коалиция надеется, что уже этим летом мы сможем начать поставки истребителей F-16, начиная с датских, а затем и нидерландских", – добавила глава Министерства обороны.

Следует отметить, что истребители F-16, которые в скором времени должна получить Украина, нужны нашей стране для того, чтобы противостоять российским Су-34 и Су-35, которые сбрасывают КАБы на позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты. Сейчас наша страна "слишком мало может сделать, чтобы дать им отпор", однако F-16 может дать ей шанс.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит истребители F-16 уже в первой половине этого года. Поначалу прибудут самолеты от Дании.

Тем временем стало известно, что первая группа украинских пилотов успешно завершила интенсивную базовую лётную подготовку на F-16 под руководством инструкторов по британским Королевским ВВС. Эта программа включала в себя базовую летную, техническую и языковую подготовку, которая проходила в Великобритании.

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