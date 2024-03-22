Первые десять украинских пилотов закончили базовую летную подготовку на F-16 в Британии: подробности

Первая группа украинских пилотов успешно завершила интенсивную базовую летную подготовку на F-16 под руководством инструкторов британских Королевских ВВС. Эта программа включала в себя базовую летную, техническую и языковую подготовку, которая проходила в Великобритании.

Сейчас они переходят к следующему этапу подготовки, который включает специализированные курсы во Франции с целью овладения управлением истребителями F-16. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

"10 пилотов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании и однажды станут первой линией обороны в защите неба Украины от путинских сил", – говорится в заявлении.

Теперь они перейдут к углубленной летной подготовке, которую предоставляют французские ВВС, прежде чем управлять истребителями F-16.

При обучении пилотов акцент был сделан на общем управлении самолетом, выполнении полетов по приборам, навигации на низкой высоте и пилотировании в сложных формациях под руководством опытных инструкторов ВВС Британии.

Кроме того, они успешно прошли подготовку по английскому языку, что будет способствовать в дальнейшем обучении и укрепит оперативное взаимодействие с военно-воздушными силами НАТО, поскольку английский язык является стандартным языком общения в авиационной отрасли.

Теперь, взаимодействуя с французскими ВВС для согласования учебных программ, пилоты переходят в фазу углубленной летной подготовки во Франции перед началом обучения на истребителях F-16.

"Я хотел бы поздравить этих отважных пилотов с завершением начальной подготовки здесь, в Великобритании. Благодаря всемирно известным навыкам RAF эти пилоты получили лучшую подготовку и теперь на шаг ближе к тому, чтобы присоединиться к борьбе против незаконного вторжения Путина", – отметил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Ранее западные партнеры обещали предоставить Украине истребители F-16 еще в конце 2023 года, однако сроки поставки постоянно переносились. Сейчас речь идет уже об июле 2024 года. При этом украинская армия к середине текущего года может рассчитывать только на 6 самолетов из 45 обещанных.

Следует отметить, что спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер назвал "красные линии" в использовании Украиной истребителей F-16. Он отметил: Запад считает, что эти самолеты могут использоваться только в пределах суверенной территории Украины для защиты своих границ.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики и инженеры продолжают обучение на американских истребителях F-16. Пилоты уже отрабатывают тактические приемы, в том числе нанесение ударов по целям. Процесс перехода на новые боевые самолеты не может быть быстрым, однако Украина делает все для его ускорения.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина до сих пор не получила обещанных истребителей американского производства F-16 исключительно из-за технических моментов. В то же время она заверила, что самолеты, которые даст Дания, появятся в небе Украины еще до начала лета этого года.