Задержка связана с техническим моментом: премьер Дании сказала, когда самолеты F-16 появятся в Украине

То, что Украина до сих пор не получила обещанные истребители американского производства F-16, объясняется исключительно техническим моментом. Самолеты, которые даст Дания, появятся в небе Украины еще до начала лета этого года.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен 23 февраля во Львове на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции после подписания двустороннего соглашения о безопасности.

"Мы все очень рады, что Дания собирается предоставить эти истребители в сотрудничестве с Нидерландами, Бельгии и США. Это очень мощное оружие… Я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время еще до лета увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины", – сказала Фредериксен.

Она объяснила причину задержки передачи американских истребителей Украине. Это технические вопросы, требующие времени для решения. Ведь самолеты F-16 нуждаются в серьезной инфраструктуре для обслуживания, отметила премьер Дании.

"Единственная причина, почему мы задерживаемся с передачей F-16 в Украину – это просто техническая причина, технический момент. Потому что нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей, а также обучение для F-16 гораздо дольше и продолжительнее, чем для любых других систем оружия", – отметила Мэтте Фредериксен.

Напомним, что благодаря западной поддержке наши военные уже тренируются на самолетах F-16 в Дании. Видео с учений появилось 23 февраля в официальных соцсетях президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что Украина получит не менее двадцати четырех истребителей F-16. Коалиция, возглавляемая его страной, пытается передать их как можно скорее.

Украинские пилоты в США проходят обучение на американских истребителях F-16, которые вскоре должны получить наши Воздушные силы. Первая группа из четырех летчиков по плану завершит обучение к лету этого года.

Украина будет иметь право наносить удары с помощью американских истребителей F-16 по военным целям россиян за пределами Украины. Речь идет об объектах окупантов на территории страны-агрессора РФ.