Украина сможет наносить удары с F-16 по военным целям на территории РФ, но есть нюанс, – Столтенберг

Украина будет иметь право наносить удары с помощью американских истребителей F-16 по военным целям россиян за пределами Украины. Речь идет про объекты оккупантов на территории страны-агрессора РФ.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода", опубликованном в среду, 21 января. Он сказал, что, согласно международному законодательству, у Украины есть право на самооборону.

Однако, у союзников есть разные мнения относительно ударов по российской территории. Возможно, каждая страна, которая будет передавать Киеву истребители, будет в двустороннем порядке обсуждать этот вопрос с Украиной.

"У разных союзников – несколько разная политика на этот счет. Но в целом это вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А по международному законодательству Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям – российским военным целям за пределами Украины. Это международное право", – сказал Столтенберг.

Что касается сроков получения Украиной F-16, то союзники будут прислушиваться к специалистам, чтобы определить готовность самолетов к отправке, а также уровень подготовки украинских пилотов и инфраструктуры на территории Украины.

"Невозможно точно сказать, когда, потому что это дилемма. Мы все хотим, чтобы F-16 были там (в Украине – ред.) как можно раньше. При этом, конечно, эффект от F-16 будет тем сильнее и лучше, чем более обучены и подготовлены пилоты. И не только пилоты, но и техническое обслуживание, персонал и все системы поддержки, которые должны быть в наличии", – добавил генсек НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Foreign Policy писало, что первые F-16 могут появиться в Украине в июне 2024 года. В то же время 12 подготовленных пилотов для управления этими самолетами должны прибыть в страну до конца финансового года в США – обычно это сентябрь.