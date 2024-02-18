Украина может получить первые самолеты F-16 уже в июне – Foreign Policy

Первые истребители американского производства F-16 появятся в Украине в июне 2024 года. В то же время, 12 подготовленных пилотов для управления этими самолетами должны прибыть в страну до конца финансового года в США – обычно это сентябрь.

О таких планах западных партнеров, озвученных на полях Мюнхенской конференции безопасности, сообщило издание Foreign Policy. Отмечается, что информацию о боевой авиации для Киева журналистам сообщили европейские чиновники.

"Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине", – сказал министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, ссылаясь на временные рамки, подтвержденные другим европейским чиновником, присутствующим в Мюнхене, говорится в статье.

Напомним, после 19 заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал, что западные истребители F-16 появятся в Украине весной. Он подчеркнул, что этот вопрос уже решен.

По словам главного украинского разведчика, во время встречи с партнерами решались вопросы, касающиеся технической составляющей, а также процесса передачи, готовности инфраструктуры и обслуживания этих самолетов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что Украина получит не менее двадцати четырех истребителей F-16. Коалиция, возглавляемая его страной, пытается передать их как можно скорее.

– Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупантов заставило понервничать фото самолета F-16 с украинскими опознавательными знаками, обнародованным в сети. В то же время, он добавил, что по прибытии в Украину истребители F-16 станут желанной целью для оккупантов.