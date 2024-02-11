Игнат: фото F-16 с украинскими опознавательными знаками заставило россиян понервничать

Накануне в сети обнародовали фото истребителя F-16 с украинскими опознавательными знаками. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, этот снимок заставил россиян понервничать.

В то же время он добавил, что по прибытию в Украину истребители F-16 станут желаемой целью для оккупантов. Об этом Игнат рассказал в эфире национального телемарафона.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что Украина со своей стороны должна сделать все, чтобы соответствующая инфраструктура на аэродромах была адаптирована для применения F-16.

Также он отметил, что подготовка инфраструктуры занимает длительное время. К тому же, проблем добавляет то, что Украина ежедневно находится под российскими обстрелами.

"Адаптация инфраструктуры происходит, пилоты обучаются. Интервью вы видели нашего Фантома, и фото такое интересное сделал со знаками. Здесь обсуждают, настоящие они или нет. Давайте посмотрим, и мы уже видели, что россияне говорят, пусть немного понервничают", - заявил Игнат.

Ранее сообщалось, что у Национальной гвардии США достаточно денег для завершения обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. В случае расширения программы потребуются дополнительные средства.

Напомним, Нидерланды отправят в Украину еще шесть истребителей F-16 в дополнение к 18 самолетам, которые начали готовить к отправке в декабре 2023 года. Таким образом, украинская армия в ближайшее время получит от Нидерландов первые 24 долгожданных самолета.

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