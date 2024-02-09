В США подтвердили, что имеют достаточно финансов, чтобы научить украинских пилотов летать на F-16
У Национальной гвардии США достаточно денег для завершения обучения украинских пилотов управлять истребителями F-16. В случае расширения программы потребуются дополнительные средства.
Об этом заявил 29-й начальник Бюро национальной гвардии Соединенных Штатов Дэн Хокансон, передает AP. Несмотря на то, что у Вашингтона заканчиваются средства на отправку дополнительного вооружения и помощи Киеву, учения летчиков Воздушных сил ВСУ продолжаются.
"У нас есть ресурсы, чтобы продолжить уже начатое обучение... Если мы решим увеличить эту цифру (количество подготовленных военных. – Ред.), очевидно, нам потребуются ресурсы для обучения дополнительных пилотов и наземного вспомогательного персонала", – сказал генерал Хокансон.
Напомним: объявление о том, что Штаты будут готовить украинских пилотов к полетам на F-16, американский президент Джо Байден сделал в августе 2023 года.
Тренировки начались в октябре на базе Национальной гвардии Моррис в Тусоне (штат Аризона, США).
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что украинских пилотов, которые осуществляют обучение на самолетах F-16, отбирали путем тестирования, с учетом их боевой подготовки, знания английского языка и ряда других критериев.
Как писал OBOZ.UA, в Пентагоне заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине в защите от российских атак с воздуха несмотря на то, что Конгресс пока что не утвердил продолжение финансирования.
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