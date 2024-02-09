Несмотря на дефицит средств: в Пентагоне пообещали продолжить поставлять Украине вооружение для ПВО

В Пентагоне заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине в защите от российских атак с воздуха. Несмотря на то, что Конгресс не утвердил продолжение финансирования помощи Украине, в Пентагоне планируют передачу средств противовоздушной обороны.

Также речь идет о ракетах для систем ПВО. Об этом в ходе брифинга 8 февраля сообщил спикер Пентагона генерал-майор ВВС Пэт Райдер.

Журналисты поинтересовались у Райдера, продолжат ли США помогать Украине в усилении системы ПВО. Он ответил утвердительно, отметив, что такую возможность дает программа финансирования Министерства обороны США USAI (Инициатива содействия безопасности Украины). При этом представитель Пентагона не назвал конкретных цифр.

"Существуют определенные возможности, заключенные в рамках контракта USAI, включающего некоторые средства противовоздушной обороны. Мы также будем продолжать очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по определению потребностей Украины, а затем будем работать с ними, чтобы способствовать этому процессу", – отметил Райдер.

В рамках USAI, по его словам, запланированы также поставки ракет для систем ПВО, а также "другие возможности, о которых было объявлено".

Напомним, ранее в Пентагоне отреагировали на изменения в командовании ВСУ. Замену генерала Валерия Залужного на генерал-полковника Александра Сырского там прокомментировали утверждением, что готовы к эффективному сотрудничеству с любым украинским военачальником.

Также сообщалось, что в Минобороны США предупредили Конгресс о последствиях непринятия пакета помощи для Украины. В оборонном ведомстве уверены, что Китай внимательно следит за развитием ситуации в США по согласованию помощи Украине. И если Конгресс будет медлить дальше, это усилит готовность Пекина к агрессивным провокациям в Индо-Тихоокеанском регионе.